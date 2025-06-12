SignauxSections
Nguyen Duy Cuong

Fx multi pair

Nguyen Duy Cuong
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 137%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
521
Bénéfice trades:
367 (70.44%)
Perte trades:
154 (29.56%)
Meilleure transaction:
79.61 USD
Pire transaction:
-82.56 USD
Bénéfice brut:
1 394.20 USD (116 130 pips)
Perte brute:
-702.26 USD (62 474 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (29.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
175.57 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
78.94%
Charge de dépôt maximale:
101.03%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
81
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.15
Longs trades:
201 (38.58%)
Courts trades:
320 (61.42%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
1.33 USD
Bénéfice moyen:
3.80 USD
Perte moyenne:
-4.56 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-35.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-142.08 USD (3)
Croissance mensuelle:
6.69%
Prévision annuelle:
81.21%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.33 USD
Maximal:
166.59 USD (13.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.99% (166.59 USD)
Par fonds propres:
66.58% (802.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 39
AUDNZD 35
USDJPY 29
GBPNZD 28
CADCHF 27
EURAUD 26
CHFJPY 25
EURCAD 24
EURNZD 23
GBPCAD 23
AUDCAD 22
EURUSD 22
GBPAUD 21
GBPJPY 18
GBPUSD 17
CADJPY 16
NZDCAD 16
GBPCHF 15
EURCHF 15
AUDUSD 14
USDCAD 14
NZDUSD 13
EURJPY 12
AUDCHF 12
NZDJPY 10
NZDCHF 3
USDCHF 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 161
AUDNZD -163
USDJPY 68
GBPNZD 28
CADCHF 19
EURAUD 52
CHFJPY 36
EURCAD 49
EURNZD 29
GBPCAD 30
AUDCAD 10
EURUSD 64
GBPAUD 41
GBPJPY 33
GBPUSD 48
CADJPY 17
NZDCAD 22
GBPCHF 32
EURCHF 10
AUDUSD 10
USDCAD 19
NZDUSD 14
EURJPY 15
AUDCHF 17
NZDJPY 14
NZDCHF 10
USDCHF 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP 342
AUDNZD -190
USDJPY 6.6K
GBPNZD 1.1K
CADCHF 1.6K
EURAUD 5.3K
CHFJPY 3.3K
EURCAD 6.8K
EURNZD -6.4K
GBPCAD -834
AUDCAD 114
EURUSD 5.9K
GBPAUD 2.8K
GBPJPY 4.9K
GBPUSD 3.9K
CADJPY 2.7K
NZDCAD 3.1K
GBPCHF 1.6K
EURCHF 834
AUDUSD 1K
USDCAD 2.7K
NZDUSD 1.4K
EURJPY 1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY 1.5K
NZDCHF 848
USDCHF 434
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.61 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +29.91 USD
Perte consécutive maximale: -35.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 17
Exness-Real26
0.00 × 4
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 56
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
ICMarkets-Live16
0.00 × 13
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 18
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
545 plus...
Trade all pairs of forex, No Xauusd.
Your balance should be 1000 usd. 
Contact me if you need to advise to copy.
Aucun avis
2025.10.01 22:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 14:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 09:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 06:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 14:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fx multi pair
30 USD par mois
137%
0
0
USD
1.9K
USD
16
97%
521
70%
79%
1.98
1.33
USD
67%
1:200
Copier

