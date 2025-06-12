SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Him F T M O 12 06 2025
Ting Him Wong

Him F T M O 12 06 2025

Ting Him Wong
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
FTMO-Server3
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
159
Bénéfice trades:
109 (68.55%)
Perte trades:
50 (31.45%)
Meilleure transaction:
62.68 USD
Pire transaction:
-218.84 USD
Bénéfice brut:
959.49 USD (16 908 pips)
Perte brute:
-1 465.70 USD (16 244 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (300.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
300.01 USD (31)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
43.17%
Charge de dépôt maximale:
92.92%
Dernier trade:
33 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
91 (57.23%)
Courts trades:
68 (42.77%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-3.18 USD
Bénéfice moyen:
8.80 USD
Perte moyenne:
-29.31 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-465.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-465.12 USD (9)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
1.77%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
649.55 USD
Maximal:
945.99 USD (9.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.19% (946.64 USD)
Par fonds propres:
4.32% (444.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 47
AUDCAD 16
XAUUSD 16
EURGBP 12
GBPCAD 8
EURCHF 8
CADCHF 6
NZDUSD 6
EURNZD 5
USDCAD 5
EURAUD 5
GBPUSD 4
GBPAUD 4
AUDUSD 4
NZDCAD 4
USDCHF 3
AUDCHF 2
GBPCHF 2
EURCAD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 64
AUDCAD 11
XAUUSD -482
EURGBP -20
GBPCAD -41
EURCHF 21
CADCHF -56
NZDUSD -2
EURNZD 31
USDCAD -6
EURAUD -4
GBPUSD -79
GBPAUD 70
AUDUSD -9
NZDCAD 18
USDCHF 19
AUDCHF 7
GBPCHF -65
EURCAD 16
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -582
AUDCAD 387
XAUUSD -959
EURGBP -611
GBPCAD -597
EURCHF 642
CADCHF -788
NZDUSD -39
EURNZD 1.2K
USDCAD -25
EURAUD -215
GBPUSD -1.7K
GBPAUD 2.3K
AUDUSD -157
NZDCAD 869
USDCHF 455
AUDCHF 101
GBPCHF -408
EURCAD 775
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +62.68 USD
Pire transaction: -219 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +300.01 USD
Perte consécutive maximale: -465.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 16:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 18:33
No swaps are charged
2025.07.28 18:33
No swaps are charged
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 10:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Him F T M O 12 06 2025
500 USD par mois
-5%
0
0
USD
9.5K
USD
11
92%
159
68%
43%
0.65
-3.18
USD
9%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.