SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DRAGON V5
Mochamad Zamroni

DRAGON V5

Mochamad Zamroni
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
Exness-Real4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 803
Bénéfice trades:
1 152 (63.89%)
Perte trades:
651 (36.11%)
Meilleure transaction:
107.98 USD
Pire transaction:
-104.48 USD
Bénéfice brut:
5 987.40 USD (6 073 504 pips)
Perte brute:
-5 840.68 USD (6 818 720 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (50.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
122.21 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
81.10%
Charge de dépôt maximale:
66.68%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
1 051 (58.29%)
Courts trades:
752 (41.71%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.08 USD
Bénéfice moyen:
5.20 USD
Perte moyenne:
-8.97 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-205.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-205.59 USD (12)
Croissance mensuelle:
20.82%
Prévision annuelle:
252.62%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
376.74 USD (37.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.17% (376.74 USD)
Par fonds propres:
61.67% (469.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 543
EURUSD 370
GBPUSD 370
BTCUSD 311
GBPJPY 53
USDJPY 47
EURJPY 36
GBPAUD 21
AUDUSD 17
EURGBP 12
EURAUD 7
NZDUSD 4
AUDJPY 3
GBPNZD 3
BTCJPY 3
NZDJPY 2
EURCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 84
EURUSD 188
GBPUSD -115
BTCUSD -92
GBPJPY -44
USDJPY 42
EURJPY 26
GBPAUD 31
AUDUSD 46
EURGBP 8
EURAUD 2
NZDUSD -32
AUDJPY 6
GBPNZD -6
BTCJPY 3
NZDJPY 2
EURCHF -2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -55K
EURUSD -496
GBPUSD -7.1K
BTCUSD -728K
GBPJPY -4.4K
USDJPY 2.5K
EURJPY 3.7K
GBPAUD 3.3K
AUDUSD 838
EURGBP 447
EURAUD -205
NZDUSD -454
AUDJPY 190
GBPNZD -580
BTCJPY 40K
NZDJPY 87
EURCHF -58
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +107.98 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +50.25 USD
Perte consécutive maximale: -205.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IKOfx-Main
0.00 × 4
GAINSY-Real
0.00 × 2
ADSS-Live
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 1
IronFX-Real13
0.00 × 1
MFXBroker-Cent
0.00 × 3
XM.COM-Real 14
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 8
ForexInn-Real
0.00 × 1
TitanFX-01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
ICMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
ForexTrend-Trade7
0.00 × 2
FXOpenUK-ECN Live Server
0.14 × 22
LatAmFX-Live Server
0.17 × 29
DivenFX-Main
0.19 × 21
ICMarkets-Live2
0.22 × 27
MTrading-Live
0.23 × 26
MMCIS-Demo
0.27 × 11
Exness-Real4
0.34 × 91088
Exness-Real
0.40 × 37228
ForexTimeFXTM-ECN
0.40 × 62
RubixFX-Live
0.42 × 36
133 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 03:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 11:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 05:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 22:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 16:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.11% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 13:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 05:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 11:37
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DRAGON V5
30 USD par mois
23%
0
0
USD
552
USD
17
5%
1 803
63%
81%
1.02
0.08
USD
62%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.