SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Projeto Aura IA
Diogo Prosdocimi

Projeto Aura IA

Diogo Prosdocimi
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 145%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
154
Bénéfice trades:
109 (70.77%)
Perte trades:
45 (29.22%)
Meilleure transaction:
272.02 USD
Pire transaction:
-173.28 USD
Bénéfice brut:
4 274.98 USD (21 982 pips)
Perte brute:
-1 584.94 USD (12 312 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (1 774.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 774.08 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
97.45%
Charge de dépôt maximale:
13.32%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
7.78
Longs trades:
99 (64.29%)
Courts trades:
55 (35.71%)
Facteur de profit:
2.70
Rendement attendu:
17.47 USD
Bénéfice moyen:
39.22 USD
Perte moyenne:
-35.22 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-345.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-345.56 USD (4)
Croissance mensuelle:
15.63%
Prévision annuelle:
189.67%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.93 USD
Maximal:
345.56 USD (9.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.54% (345.56 USD)
Par fonds propres:
49.94% (3 753.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 54
NZDCAD 51
AUDNZD 37
archived 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 240
NZDCAD 465
AUDNZD 260
archived 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 3.1K
NZDCAD 3.3K
AUDNZD 3.3K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +272.02 USD
Pire transaction: -173 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 774.08 USD
Perte consécutive maximale: -345.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
RoboForex-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
GoMarkets-Real 2
0.00 × 12
FBS-Real-1
0.00 × 2
HizliFXTradingLtd-Live
0.07 × 15
ICMarkets-Live05
0.11 × 110
FBS-Real-6
0.22 × 65
TitanFX-01
0.28 × 40
AxioryAsia-02Live
0.36 × 158
FBS-Real-8
0.47 × 15
FBS-Real-9
0.53 × 19
22 plus...
Aucun avis
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 04:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 02:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
