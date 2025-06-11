Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 4 FPMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.33 × 9 ICMarketsSC-Live05 0.63 × 16 ICMarketsEU-Live17 0.67 × 12 ICMarketsSC-Live18 0.70 × 33 ICMarketsSC-Live03 0.71 × 155 ICMarketsSC-Live25 0.83 × 96 ICMarketsSC-Live23 0.98 × 163 Tickmill-Live08 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live16 1.39 × 223 ICMarketsSC-Live04 1.50 × 16 FXOpen-ECN Live Server 1.83 × 12 ICMarketsSC-Live24 2.00 × 2 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 2.00 × 2 Pepperstone-Demo01 2.30 × 40 ICMarketsSC-Live26 2.50 × 2 FBS-Real-10 3.00 × 1 Darwinex-Live 3.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 3.00 × 1 Pepperstone-Edge11 3.50 × 4 TradeMaxGlobal-Live10 4.00 × 1 14 plus...