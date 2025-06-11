SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XAUUSD AUTO
Liang Liang Wang

XAUUSD AUTO

Liang Liang Wang
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
297
Bénéfice trades:
218 (73.40%)
Perte trades:
79 (26.60%)
Meilleure transaction:
49.15 USD
Pire transaction:
-102.66 USD
Bénéfice brut:
2 012.89 USD (869 087 pips)
Perte brute:
-1 789.06 USD (753 535 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (186.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
186.98 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
37.11%
Charge de dépôt maximale:
71.00%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
153 (51.52%)
Courts trades:
144 (48.48%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.75 USD
Bénéfice moyen:
9.23 USD
Perte moyenne:
-22.65 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-251.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-414.82 USD (5)
Croissance mensuelle:
-28.51%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42.87 USD
Maximal:
546.36 USD (19.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.36% (546.36 USD)
Par fonds propres:
75.73% (846.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 295
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 223
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 116K
EURUSD 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +49.15 USD
Pire transaction: -103 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +186.98 USD
Perte consécutive maximale: -251.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 8
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
504 plus...
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 06:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 02:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 08:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.