Signaux / MetaTrader 4 / GOLD SAVER 1000
Golianto

GOLD SAVER 1000

Golianto
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2025 70%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
24 (96.00%)
Perte trades:
1 (4.00%)
Meilleure transaction:
140.23 USD
Pire transaction:
-15.51 USD
Bénéfice brut:
712.00 USD (70 932 pips)
Perte brute:
-15.51 USD (517 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (570.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
570.99 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.86
Activité de trading:
88.95%
Charge de dépôt maximale:
4.40%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
44.91
Longs trades:
14 (56.00%)
Courts trades:
11 (44.00%)
Facteur de profit:
45.91
Rendement attendu:
27.86 USD
Bénéfice moyen:
29.67 USD
Perte moyenne:
-15.51 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-15.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-15.51 USD (1)
Croissance mensuelle:
33.64%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15.51 USD (1.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.36% (15.51 USD)
Par fonds propres:
42.60% (453.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 696
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 70K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +140.23 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +570.99 USD
Perte consécutive maximale: -15.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

- Trading XAU/USD
- BUY only for Gold because gold is safe heaven
- If needed, hedging will be applied to manage the drawdown 
Aucun avis
2025.09.23 19:21
Share of trading days is too low
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 15:12
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.58% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 14:04
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.58% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 10:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 19:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 00:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 08:47
Share of trading days is too low
2025.07.01 15:13
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
