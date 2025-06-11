- Croissance
Trades:
1 939
Bénéfice trades:
1 626 (83.85%)
Perte trades:
313 (16.14%)
Meilleure transaction:
435.20 USD
Pire transaction:
-151.37 USD
Bénéfice brut:
7 040.81 USD (150 274 pips)
Perte brute:
-4 522.36 USD (185 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (30.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
435.20 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
35.86%
Charge de dépôt maximale:
13.38%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
8.63
Longs trades:
1 371 (70.71%)
Courts trades:
568 (29.29%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
1.30 USD
Bénéfice moyen:
4.33 USD
Perte moyenne:
-14.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-290.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-291.85 USD (5)
Croissance mensuelle:
15.68%
Prévision annuelle:
190.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
276.09 USD
Maximal:
291.85 USD (15.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.78% (291.85 USD)
Par fonds propres:
24.27% (853.94 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1939
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-35K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +435.20 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +30.48 USD
Perte consécutive maximale: -290.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Operações feitas somente em contratos futuros de Ouro - XAU-USD.
Operações executadas com algoritmo proprietário (EA) onde busca-se rentabilidade com baixa exposição de patrimônio.
Para uma maior segurança nas operações, orienta-se uma margem mínima de 1000 U$.
