Eduardo Ferreira De Gois

EFGBRAZIL

Eduardo Ferreira De Gois
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
VantageInternational-Live 5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 939
Bénéfice trades:
1 626 (83.85%)
Perte trades:
313 (16.14%)
Meilleure transaction:
435.20 USD
Pire transaction:
-151.37 USD
Bénéfice brut:
7 040.81 USD (150 274 pips)
Perte brute:
-4 522.36 USD (185 239 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (30.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
435.20 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
35.86%
Charge de dépôt maximale:
13.38%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
55
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
8.63
Longs trades:
1 371 (70.71%)
Courts trades:
568 (29.29%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
1.30 USD
Bénéfice moyen:
4.33 USD
Perte moyenne:
-14.45 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-290.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-291.85 USD (5)
Croissance mensuelle:
15.68%
Prévision annuelle:
190.29%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
276.09 USD
Maximal:
291.85 USD (15.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.78% (291.85 USD)
Par fonds propres:
24.27% (853.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1939
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -35K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +435.20 USD
Pire transaction: -151 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +30.48 USD
Perte consécutive maximale: -290.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Operações feitas somente em contratos futuros de Ouro - XAU-USD.
Operações executadas com algoritmo proprietário (EA) onde busca-se rentabilidade com baixa exposição de patrimônio.
Para uma maior segurança nas operações, orienta-se uma margem mínima de 1000 U$.
Aucun avis
2025.08.04 07:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 18:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 02:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 00:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 01:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.11 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
