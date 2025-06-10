SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SuperQuantitative
Juan David Hernandez Trujillo

SuperQuantitative

Juan David Hernandez Trujillo
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -59%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
237
Bénéfice trades:
197 (83.12%)
Perte trades:
40 (16.88%)
Meilleure transaction:
1 521.16 USD
Pire transaction:
-577.61 USD
Bénéfice brut:
7 141.66 USD (26 536 pips)
Perte brute:
-3 602.09 USD (6 271 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (260.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 335.13 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
46.80%
Charge de dépôt maximale:
123.07%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
2.41
Longs trades:
101 (42.62%)
Courts trades:
136 (57.38%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
14.93 USD
Bénéfice moyen:
36.25 USD
Perte moyenne:
-90.05 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 045.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 218.03 USD (6)
Croissance mensuelle:
751.83%
Prévision annuelle:
9 122.18%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
914.82 USD
Maximal:
1 467.36 USD (94.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.03% (1 467.36 USD)
Par fonds propres:
52.12% (305.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XBRUSD 207
XAUUSD 16
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XBRUSD 329
XAUUSD 3.1K
GBPUSD 70
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XBRUSD 835
XAUUSD 18K
GBPUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 521.16 USD
Pire transaction: -578 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +260.66 USD
Perte consécutive maximale: -1 045.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live04
0.21 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 272
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 38
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ICMarketsSC-Live05
1.64 × 25
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live32
1.91 × 45
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
Pepperstone-Edge04
2.00 × 1
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live25
2.05 × 1160
63 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 09:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.20 22:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.20 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 12:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SuperQuantitative
30 USD par mois
-59%
0
0
USD
4.9K
USD
16
81%
237
83%
47%
1.98
14.93
USD
99%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.