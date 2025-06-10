SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Coin Maker AI Risk20
Cai Kun Yi

Coin Maker AI Risk20

Cai Kun Yi
0 avis
Fiabilité
138 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2023 343%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 300
Bénéfice trades:
1 260 (96.92%)
Perte trades:
40 (3.08%)
Meilleure transaction:
160.23 USD
Pire transaction:
-666.60 USD
Bénéfice brut:
22 675.75 USD (285 929 pips)
Perte brute:
-7 583.30 USD (90 217 pips)
Gains consécutifs maximales:
171 (2 840.28 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 840.28 USD (171)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
15.37%
Charge de dépôt maximale:
23.97%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
10.30
Longs trades:
716 (55.08%)
Courts trades:
584 (44.92%)
Facteur de profit:
2.99
Rendement attendu:
11.61 USD
Bénéfice moyen:
18.00 USD
Perte moyenne:
-189.58 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-588.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-666.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
-34.24%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 465.04 USD (7.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.50% (1 465.04 USD)
Par fonds propres:
23.96% (640.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1300
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 198K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.23 USD
Pire transaction: -667 USD
Gains consécutifs maximales: 171
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 840.28 USD
Perte consécutive maximale: -588.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AxelPrivateMarket-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.08 × 40
ECMarkets-Live02
0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
4.71 × 7
Aucun avis
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.2% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.11 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.