Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AxelPrivateMarket-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 9 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.08 × 40 ECMarkets-Live02 0.11 × 172 ICMarketsSC-Live05 0.34 × 138 ICMarketsSC-Live20 0.42 × 26 ICMarketsEU-Live17 0.55 × 73 Pepperstone-Edge08 4.71 × 7