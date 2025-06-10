SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WBLK_PEP
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK_PEP

Bier Sukhamongkolsawat
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -12%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 336
Bénéfice trades:
1 719 (73.58%)
Perte trades:
617 (26.41%)
Meilleure transaction:
229.86 USD
Pire transaction:
-516.45 USD
Bénéfice brut:
7 907.67 USD (363 613 pips)
Perte brute:
-7 883.11 USD (355 545 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (26.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
309.23 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
416.12%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
164
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
1 169 (50.04%)
Courts trades:
1 167 (49.96%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
4.60 USD
Perte moyenne:
-12.78 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-166.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 461.07 USD (3)
Croissance mensuelle:
-36.70%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 352.91 USD (31.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.30% (2 352.91 USD)
Par fonds propres:
94.75% (4 589.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 456
GBPUSD 386
EURUSD 370
USDCAD 214
AUDUSD 189
AUDCAD 173
NZDCAD 167
AUDCHF 118
EURCHF 96
EURGBP 85
AUDNZD 82
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 15
GBPUSD 460
EURUSD 729
USDCAD 287
AUDUSD 336
AUDCAD 203
NZDCAD 201
AUDCHF 200
EURCHF 156
EURGBP 153
AUDNZD -2.7K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD -26K
GBPUSD -13K
EURUSD 5K
USDCAD 13K
AUDUSD 17K
AUDCAD 11K
NZDCAD 15K
AUDCHF 11K
EURCHF 8.8K
EURGBP -433
AUDNZD -33K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +229.86 USD
Pire transaction: -516 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +26.61 USD
Perte consécutive maximale: -166.97 USD

Aucun avis
2025.09.24 06:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
No swaps are charged
2025.09.17 22:26
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 10:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
