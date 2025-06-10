SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / KING SCALPING
Yudy Safikry

KING SCALPING

Yudy Safikry
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 191%
ValetaxIntl-Live1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 037
Bénéfice trades:
748 (72.13%)
Perte trades:
289 (27.87%)
Meilleure transaction:
242.50 USD
Pire transaction:
-65.15 USD
Bénéfice brut:
3 726.54 USD (182 132 pips)
Perte brute:
-1 792.66 USD (135 916 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (37.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
242.50 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
97.06%
Charge de dépôt maximale:
52.43%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.61
Longs trades:
494 (47.64%)
Courts trades:
543 (52.36%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
1.86 USD
Bénéfice moyen:
4.98 USD
Perte moyenne:
-6.20 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-132.23 USD)
Perte consécutive maximale:
-206.73 USD (6)
Croissance mensuelle:
15.27%
Prévision annuelle:
185.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
224.73 USD (8.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.44% (224.73 USD)
Par fonds propres:
59.55% (1 399.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.vxp 64
CHFJPY.vxp 60
GBPUSD.vxp 59
GBPJPY.vxp 55
EURJPY.vxp 55
CADJPY.vxp 52
EURUSD.vxp 48
EURNZD.vxp 47
GBPNZD.vxp 46
GBPAUD.vxp 45
EURCAD.vxp 45
GBPCAD.vxp 42
USDCAD.vxp 36
AUDJPY.vxp 36
EURAUD.vxp 34
USDCHF.vxp 34
AUDCAD.vxp 33
AUDUSD.vxp 32
NZDCAD.vxp 32
GBPCHF.vxp 30
NZDUSD.vxp 29
NZDJPY.vxp 28
EURCHF.vxp 20
CADCHF.vxp 20
AUDCHF.vxp 17
AUDNZD.vxp 13
EURGBP.vxp 13
NZDCHF.vxp 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.vxp 129
CHFJPY.vxp 103
GBPUSD.vxp 179
GBPJPY.vxp 104
EURJPY.vxp 109
CADJPY.vxp 93
EURUSD.vxp 142
EURNZD.vxp 61
GBPNZD.vxp 72
GBPAUD.vxp 59
EURCAD.vxp 74
GBPCAD.vxp 89
USDCAD.vxp 52
AUDJPY.vxp 64
EURAUD.vxp 54
USDCHF.vxp 116
AUDCAD.vxp 74
AUDUSD.vxp 44
NZDCAD.vxp 46
GBPCHF.vxp 106
NZDUSD.vxp 94
NZDJPY.vxp 46
EURCHF.vxp 12
CADCHF.vxp 62
AUDCHF.vxp 24
AUDNZD.vxp 5
EURGBP.vxp 18
NZDCHF.vxp -98
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.vxp 8.5K
CHFJPY.vxp -1.5K
GBPUSD.vxp 1.8K
GBPJPY.vxp 1.7K
EURJPY.vxp 340
CADJPY.vxp 7.1K
EURUSD.vxp 7.1K
EURNZD.vxp 21
GBPNZD.vxp 4.7K
GBPAUD.vxp 6.4K
EURCAD.vxp 691
GBPCAD.vxp -13K
USDCAD.vxp 2.8K
AUDJPY.vxp -3.5K
EURAUD.vxp 5.6K
USDCHF.vxp 5.1K
AUDCAD.vxp 2.9K
AUDUSD.vxp 1.9K
NZDCAD.vxp 2.1K
GBPCHF.vxp -776
NZDUSD.vxp 3.8K
NZDJPY.vxp 3.3K
EURCHF.vxp 419
CADCHF.vxp 41
AUDCHF.vxp 1.4K
AUDNZD.vxp 592
EURGBP.vxp 566
NZDCHF.vxp -4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +242.50 USD
Pire transaction: -65 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +37.57 USD
Perte consécutive maximale: -132.23 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValetaxIntl-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.01 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 07:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 19:57
No swaps are charged
2025.07.18 19:57
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KING SCALPING
30 USD par mois
191%
0
0
USD
2.9K
USD
16
100%
1 037
72%
97%
2.07
1.86
USD
60%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.