SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ALIFUNDS
Nguyen Van Hung

ALIFUNDS

Nguyen Van Hung
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -52%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 341
Bénéfice trades:
1 190 (50.83%)
Perte trades:
1 151 (49.17%)
Meilleure transaction:
74.14 USD
Pire transaction:
-126.61 USD
Bénéfice brut:
8 548.73 USD (3 701 809 pips)
Perte brute:
-9 706.84 USD (4 833 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (28.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.43 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
57.92%
Charge de dépôt maximale:
30.28%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
105
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.87
Longs trades:
936 (39.98%)
Courts trades:
1 405 (60.02%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.49 USD
Bénéfice moyen:
7.18 USD
Perte moyenne:
-8.43 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-125.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-300.16 USD (7)
Croissance mensuelle:
-30.63%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 260.78 USD
Maximal:
1 337.40 USD (58.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.44% (1 337.40 USD)
Par fonds propres:
9.32% (146.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1872
EURUSD 169
GBPJPY 137
BTCUSD 55
GBPUSD 28
ETHUSD 22
USDCAD 16
EURJPY 13
AUDUSD 6
US500 6
USOIL 6
XAGUSD 5
GBPAUD 3
USDJPY 2
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.1K
EURUSD 10
GBPJPY -22
BTCUSD -75
GBPUSD -24
ETHUSD 1
USDCAD -42
EURJPY 109
AUDUSD -2
US500 -9
USOIL -22
XAGUSD -29
GBPAUD -2
USDJPY 1
AUDCAD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -416K
EURUSD 721
GBPJPY -705
BTCUSD -718K
GBPUSD -390
ETHUSD 1.2K
USDCAD -1.3K
EURJPY 3.1K
AUDUSD 167
US500 219
USOIL -880
XAGUSD -69
GBPAUD -120
USDJPY 75
AUDCAD -19
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.14 USD
Pire transaction: -127 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +28.10 USD
Perte consécutive maximale: -125.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BCS-Real
0.00 × 5
Eightcap-Real
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 7
TitanFX-Demo01
0.00 × 5
Just2Trade-Real2
0.00 × 8
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
AAFX-Real
0.00 × 4
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Tickmill-Live
0.00 × 8
Pepperstone-01
0.00 × 17
ICTrading-Live29
0.00 × 21
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
550 plus...
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 10:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.10 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ALIFUNDS
30 USD par mois
-52%
0
0
USD
1.1K
USD
19
0%
2 341
50%
58%
0.88
-0.49
USD
58%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.