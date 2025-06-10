SignauxSections
Pure AI
Vitali Vasilenka

Pure AI

Vitali Vasilenka
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 3 706%
XFineLtd-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
291
Bénéfice trades:
261 (89.69%)
Perte trades:
30 (10.31%)
Meilleure transaction:
3 541.46 USD
Pire transaction:
-5 415.48 USD
Bénéfice brut:
49 035.67 USD (1 033 302 pips)
Perte brute:
-16 935.29 USD (35 096 pips)
Gains consécutifs maximales:
91 (13 786.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 786.32 USD (91)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
14.89%
Charge de dépôt maximale:
161.26%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
5.86
Longs trades:
109 (37.46%)
Courts trades:
182 (62.54%)
Facteur de profit:
2.90
Rendement attendu:
110.31 USD
Bénéfice moyen:
187.88 USD
Perte moyenne:
-564.51 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-87.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 415.48 USD (1)
Croissance mensuelle:
42.88%
Prévision annuelle:
520.26%
Algo trading:
48%
Prélèvement par solde:
Absolu:
99.33 USD
Maximal:
5 481.18 USD (16.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.35% (322.24 USD)
Par fonds propres:
70.39% (7 855.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 177
XAUUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 21K
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 985K
XAUUSD 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 541.46 USD
Pire transaction: -5 415 USD
Gains consécutifs maximales: 91
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +13 786.32 USD
Perte consécutive maximale: -87.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XFineLtd-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 16:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.30 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 11:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 07:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
