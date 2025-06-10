SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / KainFX
KainFX

Nguyen Thi Ai Vy
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 123%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
115
Bénéfice trades:
86 (74.78%)
Perte trades:
29 (25.22%)
Meilleure transaction:
177.00 USD
Pire transaction:
-131.60 USD
Bénéfice brut:
2 270.77 USD (19 782 pips)
Perte brute:
-1 539.47 USD (19 330 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (397.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
397.25 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
8.78%
Charge de dépôt maximale:
53.53%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.34
Longs trades:
66 (57.39%)
Courts trades:
49 (42.61%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
6.36 USD
Bénéfice moyen:
26.40 USD
Perte moyenne:
-53.09 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-219.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-219.70 USD (4)
Croissance mensuelle:
-3.88%
Prévision annuelle:
-47.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
312.78 USD (16.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.07% (271.70 USD)
Par fonds propres:
14.66% (127.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 101
GBPUSD# 12
GBPJPY# 1
USDCAD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 700
GBPUSD# 29
GBPJPY# 12
USDCAD# -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 272
GBPUSD# 745
GBPJPY# 86
USDCAD# -651
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +177.00 USD
Pire transaction: -132 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +397.25 USD
Perte consécutive maximale: -219.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Simple - Safe - Effective.

criteria: risk management and stable profits.

As long as the withdrawal amount is more than the deposit amount, you win.

You never walk alone on the investment path.


Aucun avis
2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.76% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 05:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 15:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 10:15
Share of trading days is too low
2025.07.04 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 15.69% of days out of the 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 11:38
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 15.69% of days out of the 51 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KainFX
30 USD par mois
123%
0
0
USD
542
USD
20
0%
115
74%
9%
1.47
6.36
USD
28%
1:500
Copier

