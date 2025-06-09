SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Barsk
Askar Minigaliev

Barsk

Askar Minigaliev
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
65
Bénéfice trades:
36 (55.38%)
Perte trades:
29 (44.62%)
Meilleure transaction:
50.19 USD
Pire transaction:
-20.16 USD
Bénéfice brut:
233.21 USD (18 730 pips)
Perte brute:
-182.32 USD (17 359 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (41.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.19 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.94%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.96
Longs trades:
35 (53.85%)
Courts trades:
30 (46.15%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
6.48 USD
Perte moyenne:
-6.29 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-24.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.28 USD (3)
Croissance mensuelle:
5.49%
Prévision annuelle:
66.65%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.85 USD
Maximal:
53.13 USD (36.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.77% (53.06 USD)
Par fonds propres:
9.46% (32.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 30
USDCAD 21
USDCHF 4
GBPUSD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 42
USDCAD 9
USDCHF -15
GBPUSD 18
AUDUSD 10
NZDUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 973
USDCAD 1.5K
USDCHF -1.2K
GBPUSD 628
AUDUSD 708
NZDUSD -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.19 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +41.11 USD
Perte consécutive maximale: -24.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3443
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
ICMarkets-MT5
0.91 × 11
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 435
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.77 × 455
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 1500
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
46 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.98% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 23:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 18:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 19:06
Share of trading days is too low
2025.06.30 02:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.17 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.17 21:14
Share of trading days is too low
2025.06.17 21:14
Share of days for 80% of trades is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Barsk
50 USD par mois
14%
0
0
USD
353
USD
15
96%
65
55%
100%
1.27
0.78
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.