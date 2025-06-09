Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Exness-Real17 0.52 × 1254 Exness-Real18 1.16 × 145 ICMarketsSC-Live11 1.71 × 17 Exness-Real16 4.00 × 63 HFMarketsSV-Live Server 3 7.11 × 28 VTMarkets-Live 7.78 × 9 Exness-Real9 9.42 × 121 XMTrading-Real 12 14.33 × 3 ForexTimeFXTM-ECN2 22.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 23.74 × 295