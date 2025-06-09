SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Rey 77
Muhammad Reza Anwar

Rey 77

Muhammad Reza Anwar
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Exness-Real17
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
145
Bénéfice trades:
70 (48.27%)
Perte trades:
75 (51.72%)
Meilleure transaction:
7 102 471.11 IDR
Pire transaction:
-7 090 358.45 IDR
Bénéfice brut:
109 016 894.99 IDR (278 491 pips)
Perte brute:
-104 437 128.59 IDR (153 470 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (11 308 128.38 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
11 308 128.38 IDR (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
5.11%
Charge de dépôt maximale:
26.17%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.25
Longs trades:
96 (66.21%)
Courts trades:
49 (33.79%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
31 584.60 IDR
Bénéfice moyen:
1 557 384.21 IDR
Perte moyenne:
-1 392 495.05 IDR
Pertes consécutives maximales:
8 (-17 182 077.98 IDR)
Perte consécutive maximale:
-17 182 077.98 IDR (8)
Croissance mensuelle:
7.30%
Prévision annuelle:
88.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 062 999.30 IDR
Maximal:
18 179 287.71 IDR (15.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.07% (18 179 287.71 IDR)
Par fonds propres:
3.60% (3 560 965.92 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 79
AUDJPY 18
EURNZD 13
GBPCAD 12
NZDUSD 12
AUS200 5
USDCHF 4
GBPJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
AUDJPY 51
EURNZD 213
GBPCAD -617
NZDUSD -115
AUS200 -144
USDCHF -297
GBPJPY -163
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 122K
AUDJPY 187
EURNZD 1K
GBPCAD -316
NZDUSD 90
AUS200 2.1K
USDCHF -60
GBPJPY -388
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 102 471.11 IDR
Pire transaction: -7 090 358 IDR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +11 308 128.38 IDR
Perte consécutive maximale: -17 182 077.98 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.52 × 1254
Exness-Real18
1.16 × 145
ICMarketsSC-Live11
1.71 × 17
Exness-Real16
4.00 × 63
HFMarketsSV-Live Server 3
7.11 × 28
VTMarkets-Live
7.78 × 9
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
14.33 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
good signal
Aucun avis
2025.09.10 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 14:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rey 77
30 USD par mois
2%
0
0
USD
191M
IDR
19
0%
145
48%
5%
1.04
31 584.60
IDR
17%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.