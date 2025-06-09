- Croissance
Trades:
145
Bénéfice trades:
70 (48.27%)
Perte trades:
75 (51.72%)
Meilleure transaction:
7 102 471.11 IDR
Pire transaction:
-7 090 358.45 IDR
Bénéfice brut:
109 016 894.99 IDR (278 491 pips)
Perte brute:
-104 437 128.59 IDR (153 470 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (11 308 128.38 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
11 308 128.38 IDR (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
5.11%
Charge de dépôt maximale:
26.17%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.25
Longs trades:
96 (66.21%)
Courts trades:
49 (33.79%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
31 584.60 IDR
Bénéfice moyen:
1 557 384.21 IDR
Perte moyenne:
-1 392 495.05 IDR
Pertes consécutives maximales:
8 (-17 182 077.98 IDR)
Perte consécutive maximale:
-17 182 077.98 IDR (8)
Croissance mensuelle:
7.30%
Prévision annuelle:
88.62%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 062 999.30 IDR
Maximal:
18 179 287.71 IDR (15.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.07% (18 179 287.71 IDR)
Par fonds propres:
3.60% (3 560 965.92 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|AUDJPY
|18
|EURNZD
|13
|GBPCAD
|12
|NZDUSD
|12
|AUS200
|5
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDJPY
|51
|EURNZD
|213
|GBPCAD
|-617
|NZDUSD
|-115
|AUS200
|-144
|USDCHF
|-297
|GBPJPY
|-163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|122K
|AUDJPY
|187
|EURNZD
|1K
|GBPCAD
|-316
|NZDUSD
|90
|AUS200
|2.1K
|USDCHF
|-60
|GBPJPY
|-388
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.52 × 1254
|
Exness-Real18
|1.16 × 145
|
ICMarketsSC-Live11
|1.71 × 17
|
Exness-Real16
|4.00 × 63
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.11 × 28
|
VTMarkets-Live
|7.78 × 9
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|14.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
good signal
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
2%
0
0
USD
USD
191M
IDR
IDR
19
0%
145
48%
5%
1.04
31 584.60
IDR
IDR
17%
1:100