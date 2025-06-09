SignauxSections
Marco De Donno

Titan Gravity Indicator

Marco De Donno
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 256%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
466
Bénéfice trades:
322 (69.09%)
Perte trades:
144 (30.90%)
Meilleure transaction:
175.41 EUR
Pire transaction:
-134.41 EUR
Bénéfice brut:
3 878.96 EUR (42 702 pips)
Perte brute:
-1 665.79 EUR (20 463 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (177.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
288.74 EUR (6)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
86.04%
Charge de dépôt maximale:
37.90%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.22
Longs trades:
211 (45.28%)
Courts trades:
255 (54.72%)
Facteur de profit:
2.33
Rendement attendu:
4.75 EUR
Bénéfice moyen:
12.05 EUR
Perte moyenne:
-11.57 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-523.97 EUR)
Perte consécutive maximale:
-523.97 EUR (6)
Croissance mensuelle:
10.00%
Prévision annuelle:
119.79%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
523.97 EUR (24.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.74% (523.97 EUR)
Par fonds propres:
65.38% (2 233.85 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 163
AUDCAD 159
AUDNZD 143
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.2K
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 200
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 9.4K
AUDCAD 7.8K
AUDNZD 5K
EURUSD 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +175.41 EUR
Pire transaction: -134 EUR
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +177.55 EUR
Perte consécutive maximale: -523.97 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.44 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.89 × 587
ICTrading-Live29
1.02 × 64
ICMarketsSC-Live08
1.50 × 6
EagleFX-Live
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Varchev-Real
2.00 × 4
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
ICMarketsSC-Live12
4.56 × 9
ICMarketsSC-Live24
5.00 × 1
The signal of this account opens trades (manually) when the "Titan Gravity" indicator sends the signal, then it is completely managed by "Titan Machinist".
The signal uses coverage and a 50% protection (so it will never put the entire capital at risk).
Aucun avis
