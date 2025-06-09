- Croissance
Trades:
160
Bénéfice trades:
51 (31.87%)
Perte trades:
109 (68.13%)
Meilleure transaction:
92.32 USD
Pire transaction:
-57.98 USD
Bénéfice brut:
610.52 USD (944 383 pips)
Perte brute:
-1 141.46 USD (1 282 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (25.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.37 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
12.65%
Charge de dépôt maximale:
101.74%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.98
Longs trades:
95 (59.38%)
Courts trades:
65 (40.63%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-3.32 USD
Bénéfice moyen:
11.97 USD
Perte moyenne:
-10.47 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-141.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-141.24 USD (18)
Croissance mensuelle:
-24.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
530.94 USD
Maximal:
542.21 USD (218.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.18% (542.21 USD)
Par fonds propres:
16.90% (49.67 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|77
|XAUUSDm
|65
|EURUSDm
|6
|GBPUSDm
|6
|USOILm
|3
|USDJPYm
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|-227
|XAUUSDm
|-176
|EURUSDm
|-64
|GBPUSDm
|-50
|USOILm
|-61
|USDJPYm
|46
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|-306K
|XAUUSDm
|-32K
|EURUSDm
|-309
|GBPUSDm
|-219
|USOILm
|-663
|USDJPYm
|478
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Meilleure transaction: +92.32 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +25.19 USD
Perte consécutive maximale: -141.24 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Ce signal fonctionne avec 99 % de trading automatisé (EA). Toutes les positions sont ouvertes et fermées dans la même journée (trading intraday uniquement). La gestion du capital respecte strictement les standards de risque de FTMO et The5ers. Chaque trade est protégé par un Stop Loss, avec Break Even et Trailing Stop toujours activés pour une sécurité et une protection des profits maximales.
Aucun avis
