Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ce signal fonctionne avec 99 % de trading automatisé (EA). Toutes les positions sont ouvertes et fermées dans la même journée (trading intraday uniquement). La gestion du capital respecte strictement les standards de risque de FTMO et The5ers. Chaque trade est protégé par un Stop Loss, avec Break Even et Trailing Stop toujours activés pour une sécurité et une protection des profits maximales.