Binh Minh Tran

XinCamOn

Binh Minh Tran
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -71%
Exness-MT5Real29
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
160
Bénéfice trades:
51 (31.87%)
Perte trades:
109 (68.13%)
Meilleure transaction:
92.32 USD
Pire transaction:
-57.98 USD
Bénéfice brut:
610.52 USD (944 383 pips)
Perte brute:
-1 141.46 USD (1 282 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (25.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
141.37 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
12.65%
Charge de dépôt maximale:
101.74%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.98
Longs trades:
95 (59.38%)
Courts trades:
65 (40.63%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-3.32 USD
Bénéfice moyen:
11.97 USD
Perte moyenne:
-10.47 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-141.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-141.24 USD (18)
Croissance mensuelle:
-24.58%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
530.94 USD
Maximal:
542.21 USD (218.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.18% (542.21 USD)
Par fonds propres:
16.90% (49.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 77
XAUUSDm 65
EURUSDm 6
GBPUSDm 6
USOILm 3
USDJPYm 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm -227
XAUUSDm -176
EURUSDm -64
GBPUSDm -50
USOILm -61
USDJPYm 46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm -306K
XAUUSDm -32K
EURUSDm -309
GBPUSDm -219
USOILm -663
USDJPYm 478
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.32 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +25.19 USD
Perte consécutive maximale: -141.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ce signal fonctionne avec 99 % de trading automatisé (EA). Toutes les positions sont ouvertes et fermées dans la même journée (trading intraday uniquement). La gestion du capital respecte strictement les standards de risque de FTMO et The5ers. Chaque trade est protégé par un Stop Loss, avec Break Even et Trailing Stop toujours activés pour une sécurité et une protection des profits maximales.
Aucun avis
2025.08.18 12:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 10:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 06:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 14:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 09:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 08:44
Share of trading days is too low
2025.06.22 08:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.21 14:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 12:29
Share of trading days is too low
2025.06.09 12:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 12:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 11:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 11:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 11:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.09 11:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

