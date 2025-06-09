SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / KHIYAR XM
Mukhiyardi

KHIYAR XM

Mukhiyardi
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 31%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
163
Bénéfice trades:
156 (95.70%)
Perte trades:
7 (4.29%)
Meilleure transaction:
11.85 USD
Pire transaction:
-38.95 USD
Bénéfice brut:
343.45 USD (197 725 pips)
Perte brute:
-110.67 USD (75 423 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (89.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.21 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
64.06%
Charge de dépôt maximale:
6.51%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.46
Longs trades:
105 (64.42%)
Courts trades:
58 (35.58%)
Facteur de profit:
3.10
Rendement attendu:
1.43 USD
Bénéfice moyen:
2.20 USD
Perte moyenne:
-15.81 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-70.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-70.48 USD (2)
Croissance mensuelle:
9.27%
Prévision annuelle:
112.46%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
94.70 USD (18.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.06% (94.70 USD)
Par fonds propres:
54.91% (410.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 155
BTCUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 223
BTCUSD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 20K
BTCUSD 102K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.85 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +89.21 USD
Perte consécutive maximale: -70.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.27 01:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.13 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 11:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 11:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
