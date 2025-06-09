SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lukes Father
Quang Trinh Ty

Lukes Father

Quang Trinh Ty
0 avis
Fiabilité
122 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -96%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
151
Bénéfice trades:
73 (48.34%)
Perte trades:
78 (51.66%)
Meilleure transaction:
52.00 USD
Pire transaction:
-60.69 USD
Bénéfice brut:
678.74 USD (26 443 pips)
Perte brute:
-577.56 USD (18 042 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (50.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.80 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
9.24%
Charge de dépôt maximale:
11.72%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.54
Longs trades:
85 (56.29%)
Courts trades:
66 (43.71%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.67 USD
Bénéfice moyen:
9.30 USD
Perte moyenne:
-7.40 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-32.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-129.36 USD (6)
Croissance mensuelle:
90.20%
Prévision annuelle:
1 094.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
70.32 USD
Maximal:
186.35 USD (112.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.84% (104.07 USD)
Par fonds propres:
15.55% (16.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 72
USDJPY 51
GBPUSD 22
XAUUSD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 194
USDJPY -136
GBPUSD 12
XAUUSD 31
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.4K
USDJPY -600
GBPUSD 490
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.00 USD
Pire transaction: -61 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +50.49 USD
Perte consécutive maximale: -32.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live19" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.23 × 13
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 15
ICMarkets-Live02
0.36 × 39
FPMarkets-Live
0.37 × 60
BoldPrime2-Live
0.45 × 42
VantageFXInternational-Live 1
0.54 × 13
ICMarkets-Live20
0.59 × 22
ICMarkets-Live05
0.61 × 150
Pepperstone-Edge11
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.73 × 51
ICMarkets-Live14
0.74 × 282
ICMarkets-Live07
0.76 × 66
ICMarkets-Live09
0.80 × 99
ICMarkets-Live03
0.81 × 172
ICMarketsSC-Live09
0.82 × 90
FXOpen-ECN Live Server
0.85 × 52
Tickmill-Live05
1.00 × 2
Exness-Real17
1.00 × 1
Tickmill-Live04
1.05 × 19
ICMarkets-Live23
1.11 × 18
117 plus...
Aucun avis
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 02:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 09:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 08:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 03:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 14:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.10 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 03:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.10 07:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 08:23
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 9.22% of days out of the 694 days of the signal's entire lifetime.
