Signaux / MetaTrader 4 / BOTrandigFX01
Juan Carlos Gonzales Barrios

BOTrandigFX01

Juan Carlos Gonzales Barrios
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 58%
FBS-Real-10
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 759
Bénéfice trades:
3 287 (69.06%)
Perte trades:
1 472 (30.93%)
Meilleure transaction:
513.06 USD
Pire transaction:
-63.59 USD
Bénéfice brut:
13 463.24 USD (219 747 pips)
Perte brute:
-6 886.84 USD (252 589 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (32.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 689.03 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
94.16%
Charge de dépôt maximale:
203.97%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
856
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
10.14
Longs trades:
2 312 (48.58%)
Courts trades:
2 447 (51.42%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
1.38 USD
Bénéfice moyen:
4.10 USD
Perte moyenne:
-4.68 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-252.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-648.65 USD (15)
Croissance mensuelle:
16.68%
Prévision annuelle:
202.40%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
648.65 USD (4.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.26% (648.65 USD)
Par fonds propres:
76.61% (1 167.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 1478
USDJPY 1338
EURUSD 784
CADJPY 533
EURJPY 327
GBPJPY 269
USDCHF 25
archived 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.8K
USDJPY 975
EURUSD 1.3K
CADJPY 354
EURJPY 234
GBPJPY 144
USDCHF 124
archived 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -4.6K
USDJPY -7.4K
EURUSD -32K
CADJPY 6.5K
EURJPY 3.2K
GBPJPY 6.8K
USDCHF -4.3K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +513.06 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +32.41 USD
Perte consécutive maximale: -252.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
Maxco-Demo
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
167 plus...
Aucun avis
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 02:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 01:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 00:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 11:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.