SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ZeroMarketsMG
Luis Carlos De Albuquerque Silva

ZeroMarketsMG

Luis Carlos De Albuquerque Silva
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
ZeroMarkets-Live-1
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
153
Bénéfice trades:
72 (47.05%)
Perte trades:
81 (52.94%)
Meilleure transaction:
19.87 USD
Pire transaction:
-7.51 USD
Bénéfice brut:
162.73 USD (346 700 pips)
Perte brute:
-137.63 USD (376 150 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (7.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.87 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 secondes
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
71 (46.41%)
Courts trades:
82 (53.59%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
2.26 USD
Perte moyenne:
-1.70 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-16.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.46 USD (4)
Croissance mensuelle:
7.56%
Prévision annuelle:
91.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.96 USD
Maximal:
20.97 USD (17.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.10% (20.97 USD)
Par fonds propres:
0.44% (0.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
IBOV 153
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
IBOV 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
IBOV -29K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.87 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +7.05 USD
Perte consécutive maximale: -16.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ZeroMarkets-Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Novo sinal, resultados muito bons nos backtestes.
Aucun avis
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 15:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZeroMarketsMG
30 USD par mois
8%
0
0
USD
234
USD
17
100%
153
47%
0%
1.18
0.16
USD
9%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.