Antoine Melhem

Venom Prop EA

Antoine Melhem
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
Exness-MT5Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
19 (79.16%)
Perte trades:
5 (20.83%)
Meilleure transaction:
6.00 USD
Pire transaction:
-6.00 USD
Bénéfice brut:
37.47 USD (2 838 pips)
Perte brute:
-18.16 USD (1 513 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (13.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.45 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
5.63%
Charge de dépôt maximale:
23.31%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.13
Longs trades:
13 (54.17%)
Courts trades:
11 (45.83%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
0.80 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-3.63 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.07 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
9.07 USD (7.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.89% (9.07 USD)
Par fonds propres:
5.48% (5.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 19
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.00 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +13.45 USD
Perte consécutive maximale: -9.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Venom Prop EA Pre-launch
Aucun avis
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 08:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 11:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 16:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 00:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 13:14
Share of trading days is too low
2025.08.13 07:06
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.38% of days out of the 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.24 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 13:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 12:59
Share of trading days is too low
2025.07.10 12:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
