SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Eid Al Adha
Bobby Fischer

Eid Al Adha

Bobby Fischer
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -100%
OctaFX-Real8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
306
Bénéfice trades:
272 (88.88%)
Perte trades:
34 (11.11%)
Meilleure transaction:
59.66 USD
Pire transaction:
-294.42 USD
Bénéfice brut:
1 782.33 USD (10 662 814 pips)
Perte brute:
-2 575.39 USD (17 507 893 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (123.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
261.55 USD (30)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
92.09%
Charge de dépôt maximale:
635.73%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
196 (64.05%)
Courts trades:
110 (35.95%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-2.59 USD
Bénéfice moyen:
6.55 USD
Perte moyenne:
-75.75 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-997.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-997.59 USD (5)
Croissance mensuelle:
-99.21%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
793.06 USD
Maximal:
1 408.50 USD (99.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.89% (1 408.50 USD)
Par fonds propres:
98.86% (1 035.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 305
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -794
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -6.8M
EURUSD 77
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.66 USD
Pire transaction: -294 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +123.82 USD
Perte consécutive maximale: -997.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 38
OctaFX-Real10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
OctaFX-Real2
0.25 × 4
OctaFX-Real5
0.50 × 2
OctaFX-Real9
0.50 × 10
OctaFX-Real8
0.97 × 37
ExclusiveMarkets2-Live 2
1.00 × 1
DooPrime-Live 6
1.21 × 298
OctaFX-Real6
1.53 × 118
CXMDirect-Live
1.57 × 58
FxPro.com-Real07
2.00 × 3
UltimaMarkets-Live
2.36 × 258
FBS-Real-3
3.00 × 1
OctaFX-Real
3.60 × 10
10 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.03 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 02:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 02:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 00:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 01:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 19:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 18:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 19:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 06:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Eid Al Adha
30 USD par mois
-100%
0
0
USD
2
USD
17
0%
306
88%
92%
0.69
-2.59
USD
100%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.