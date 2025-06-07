SignauxSections
Daniel Schumann

XAUUSD M15

Daniel Schumann
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
GBEbrokers-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
234
Bénéfice trades:
147 (62.82%)
Perte trades:
87 (37.18%)
Meilleure transaction:
26.14 EUR
Pire transaction:
-25.71 EUR
Bénéfice brut:
629.05 EUR (33 290 pips)
Perte brute:
-271.48 EUR (14 171 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (87.87 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
87.87 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
2.02%
Charge de dépôt maximale:
98.84%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
6.99
Longs trades:
165 (70.51%)
Courts trades:
69 (29.49%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
1.53 EUR
Bénéfice moyen:
4.28 EUR
Perte moyenne:
-3.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-39.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-51.12 EUR (3)
Croissance mensuelle:
0.77%
Prévision annuelle:
9.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
51.12 EUR (4.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.99% (51.12 EUR)
Par fonds propres:
3.67% (188.87 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 408
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.14 EUR
Pire transaction: -26 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +87.87 EUR
Perte consécutive maximale: -39.99 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GBEbrokers-Live
1.53 × 127
Mein Real Konto mit reinem EA ohne Manuelles eingreifen bei den Trades.

Der EA hat einen News Filter integriert und handelt high Impact News nicht.


Trading Instrument ist XAUUSD CFD mit einem Hebel 1:10 daher die geringe Lot Size um es nicht zu risikoreich zu machen.


Es geht langsam aber schön stetig.

Aucun avis
2025.08.01 14:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.07 19:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
