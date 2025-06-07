- Croissance
Trades:
234
Bénéfice trades:
147 (62.82%)
Perte trades:
87 (37.18%)
Meilleure transaction:
26.14 EUR
Pire transaction:
-25.71 EUR
Bénéfice brut:
629.05 EUR (33 290 pips)
Perte brute:
-271.48 EUR (14 171 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (87.87 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
87.87 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
2.02%
Charge de dépôt maximale:
98.84%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
26 minutes
Facteur de récupération:
6.99
Longs trades:
165 (70.51%)
Courts trades:
69 (29.49%)
Facteur de profit:
2.32
Rendement attendu:
1.53 EUR
Bénéfice moyen:
4.28 EUR
Perte moyenne:
-3.12 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-39.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-51.12 EUR (3)
Croissance mensuelle:
0.77%
Prévision annuelle:
9.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
51.12 EUR (4.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.99% (51.12 EUR)
Par fonds propres:
3.67% (188.87 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|408
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GBEbrokers-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GBEbrokers-Live
|1.53 × 127
Mein Real Konto mit reinem EA ohne Manuelles eingreifen bei den Trades.
Der EA hat einen News Filter integriert und handelt high Impact News nicht.
Trading Instrument ist XAUUSD CFD mit einem Hebel 1:10 daher die geringe Lot Size um es nicht zu risikoreich zu machen.
Es geht langsam aber schön stetig.
Aucun avis
