- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
270
Bénéfice trades:
191 (70.74%)
Perte trades:
79 (29.26%)
Meilleure transaction:
73.44 EUR
Pire transaction:
-73.69 EUR
Bénéfice brut:
791.99 EUR (347 084 pips)
Perte brute:
-437.58 EUR (654 904 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (52.60 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
167.93 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
90.31%
Charge de dépôt maximale:
86.33%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.03
Longs trades:
164 (60.74%)
Courts trades:
106 (39.26%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
1.31 EUR
Bénéfice moyen:
4.15 EUR
Perte moyenne:
-5.54 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-50.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-81.96 EUR (8)
Croissance mensuelle:
30.21%
Prévision annuelle:
369.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.57 EUR
Maximal:
116.89 EUR (23.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.10% (116.89 EUR)
Par fonds propres:
24.95% (164.08 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|CADJPY.pro
|20
|GBPCAD.pro
|20
|USDJPY.pro
|19
|NZDUSD.pro
|18
|CHFJPY.pro
|16
|EURUSD.pro
|15
|GBPCHF.pro
|15
|EURNZD.pro
|13
|GBPAUD.pro
|12
|EURAUD.pro
|11
|NZDJPY.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|EURCAD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|GBPUSD.pro
|8
|USDCAD.pro
|8
|BTCUSD
|8
|AUDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDJPY.pro
|6
|USDCHF.pro
|6
|CADCHF.pro
|5
|CHFPLN.pro
|5
|EURCHF.pro
|3
|GBPNZD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|ETHUSD
|2
|BCHUSD
|2
|EURGBP.pro
|1
|AVAXUSD
|1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|1
|US30.pro
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|CADJPY.pro
|75
|GBPCAD.pro
|48
|USDJPY.pro
|103
|NZDUSD.pro
|14
|CHFJPY.pro
|-103
|EURUSD.pro
|53
|GBPCHF.pro
|-123
|EURNZD.pro
|8
|GBPAUD.pro
|33
|EURAUD.pro
|5
|NZDJPY.pro
|32
|EURJPY.pro
|2
|EURCAD.pro
|42
|AUDCAD.pro
|122
|GBPUSD.pro
|14
|USDCAD.pro
|55
|BTCUSD
|-9
|AUDCHF.pro
|4
|GBPJPY.pro
|-23
|AUDJPY.pro
|9
|USDCHF.pro
|23
|CADCHF.pro
|36
|CHFPLN.pro
|-34
|EURCHF.pro
|6
|GBPNZD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|1
|ETHUSD
|0
|BCHUSD
|0
|EURGBP.pro
|8
|AVAXUSD
|-1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|0
|US30.pro
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|CADJPY.pro
|4.7K
|GBPCAD.pro
|4.3K
|USDJPY.pro
|8K
|NZDUSD.pro
|2.1K
|CHFJPY.pro
|-10K
|EURUSD.pro
|3.5K
|GBPCHF.pro
|-1.8K
|EURNZD.pro
|1.4K
|GBPAUD.pro
|2.8K
|EURAUD.pro
|-149
|NZDJPY.pro
|3.7K
|EURJPY.pro
|-211
|EURCAD.pro
|5.8K
|AUDCAD.pro
|3.8K
|GBPUSD.pro
|1.2K
|USDCAD.pro
|2.6K
|BTCUSD
|-343K
|AUDCHF.pro
|243
|GBPJPY.pro
|-1.2K
|AUDJPY.pro
|754
|USDCHF.pro
|1.6K
|CADCHF.pro
|1.2K
|CHFPLN.pro
|-1.6K
|EURCHF.pro
|151
|GBPNZD.pro
|192
|AUDUSD.pro
|79
|ETHUSD
|2.5K
|BCHUSD
|580
|EURGBP.pro
|311
|AVAXUSD
|-589
|US500.pro
|23
|DOTUSD
|-806
|US30.pro
|-10
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +73.44 EUR
Pire transaction: -74 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +52.60 EUR
Perte consécutive maximale: -50.35 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
NAVI AI ADVANCE est un système de signaux intelligent combinant la puissance de l'intelligence artificielle avec des algorithmes avancés en Python. Conçu pour identifier des opportunités solides et minimiser les risques, son objectif est d'offrir une rentabilité stable et sécurisée à long terme.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
35 USD par mois
118%
0
0
USD
USD
658
EUR
EUR
28
0%
270
70%
90%
1.80
1.31
EUR
EUR
25%
1:100