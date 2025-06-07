SignauxSections
Navdeep Singh Kaur

NAVI AI ADVANCE

Navdeep Singh Kaur
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 118%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
270
Bénéfice trades:
191 (70.74%)
Perte trades:
79 (29.26%)
Meilleure transaction:
73.44 EUR
Pire transaction:
-73.69 EUR
Bénéfice brut:
791.99 EUR (347 084 pips)
Perte brute:
-437.58 EUR (654 904 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (52.60 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
167.93 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
90.31%
Charge de dépôt maximale:
86.33%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.03
Longs trades:
164 (60.74%)
Courts trades:
106 (39.26%)
Facteur de profit:
1.81
Rendement attendu:
1.31 EUR
Bénéfice moyen:
4.15 EUR
Perte moyenne:
-5.54 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-50.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-81.96 EUR (8)
Croissance mensuelle:
30.21%
Prévision annuelle:
369.04%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.57 EUR
Maximal:
116.89 EUR (23.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.10% (116.89 EUR)
Par fonds propres:
24.95% (164.08 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY.pro 20
GBPCAD.pro 20
USDJPY.pro 19
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 16
EURUSD.pro 15
GBPCHF.pro 15
EURNZD.pro 13
GBPAUD.pro 12
EURAUD.pro 11
NZDJPY.pro 10
EURJPY.pro 9
EURCAD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPUSD.pro 8
USDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
USDCHF.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
EURCHF.pro 3
GBPNZD.pro 2
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
US30.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY.pro 75
GBPCAD.pro 48
USDJPY.pro 103
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -103
EURUSD.pro 53
GBPCHF.pro -123
EURNZD.pro 8
GBPAUD.pro 33
EURAUD.pro 5
NZDJPY.pro 32
EURJPY.pro 2
EURCAD.pro 42
AUDCAD.pro 122
GBPUSD.pro 14
USDCAD.pro 55
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
USDCHF.pro 23
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
EURCHF.pro 6
GBPNZD.pro 2
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
US30.pro 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY.pro 4.7K
GBPCAD.pro 4.3K
USDJPY.pro 8K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -10K
EURUSD.pro 3.5K
GBPCHF.pro -1.8K
EURNZD.pro 1.4K
GBPAUD.pro 2.8K
EURAUD.pro -149
NZDJPY.pro 3.7K
EURJPY.pro -211
EURCAD.pro 5.8K
AUDCAD.pro 3.8K
GBPUSD.pro 1.2K
USDCAD.pro 2.6K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
USDCHF.pro 1.6K
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
EURCHF.pro 151
GBPNZD.pro 192
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
US30.pro -10
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.44 EUR
Pire transaction: -74 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +52.60 EUR
Perte consécutive maximale: -50.35 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

NAVI AI ADVANCE est un système de signaux intelligent combinant la puissance de l'intelligence artificielle avec des algorithmes avancés en Python. Conçu pour identifier des opportunités solides et minimiser les risques, son objectif est d'offrir une rentabilité stable et sécurisée à long terme.


