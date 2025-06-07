SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Antep
Antep Nur Widayat

Antep

Antep Nur Widayat
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -65%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
920
Bénéfice trades:
606 (65.86%)
Perte trades:
314 (34.13%)
Meilleure transaction:
238.77 USD
Pire transaction:
-728.03 USD
Bénéfice brut:
11 047.91 USD (421 838 pips)
Perte brute:
-11 648.85 USD (376 194 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (539.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
827.11 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
69.52%
Charge de dépôt maximale:
65.30%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
437 (47.50%)
Courts trades:
483 (52.50%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.65 USD
Bénéfice moyen:
18.23 USD
Perte moyenne:
-37.10 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-476.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 727.21 USD (9)
Croissance mensuelle:
-10.15%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
621.86 USD
Maximal:
3 065.78 USD (75.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.62% (3 065.78 USD)
Par fonds propres:
87.61% (2 019.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 820
EURUSD 63
USDCAD 17
SP500.R 8
CHFJPY 5
USDJPY 4
DJ30.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -636
EURUSD 85
USDCAD -22
SP500.R -1
CHFJPY 8
USDJPY -11
DJ30.R -24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
EURUSD 3.1K
USDCAD -393
SP500.R 0
CHFJPY 294
USDJPY -734
DJ30.R -2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +238.77 USD
Pire transaction: -728 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +539.25 USD
Perte consécutive maximale: -476.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 5
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
282 plus...
Aucun avis
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 00:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 05:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 03:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 22:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 08:39
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 08:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Antep
30 USD par mois
-65%
0
0
USD
0
USD
21
0%
920
65%
70%
0.94
-0.65
USD
88%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.