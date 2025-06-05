SignauxSections
Deshaun L Harris

Grid Trader

Deshaun L Harris
0 avis
Fiabilité
17 semaines
1 / 17K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 49%
IG-LIVE
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
155
Bénéfice trades:
135 (87.09%)
Perte trades:
20 (12.90%)
Meilleure transaction:
30.22 USD
Pire transaction:
-126.84 USD
Bénéfice brut:
439.81 USD (23 797 pips)
Perte brute:
-467.37 USD (16 271 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (73.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.46 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
97.50%
Charge de dépôt maximale:
195.86%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.07
Longs trades:
65 (41.94%)
Courts trades:
90 (58.06%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.18 USD
Bénéfice moyen:
3.26 USD
Perte moyenne:
-23.37 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-211.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-232.10 USD (3)
Croissance mensuelle:
-50.45%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
63.32 USD
Maximal:
415.33 USD (91.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.50% (415.33 USD)
Par fonds propres:
60.74% (173.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.FX 121
AUDUSD.FX 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.FX -125
AUDUSD.FX 98
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.FX 3.9K
AUDUSD.FX 3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.22 USD
Pire transaction: -127 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +73.46 USD
Perte consécutive maximale: -211.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IG-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This Is a Grid Martingale strategy I've been working on for years, finally figured it out enjoy! And sorry I cant change the Leverage as shown on MQL4 website, I live in the U.S and IG is 1:50 in U.S.A.
Aucun avis
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.92% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.92% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
