Sagaya Vijayakumar Sundararajan

Gold Dragon

Sagaya Vijayakumar Sundararajan
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -70%
XMGlobal-MT5 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 141
Bénéfice trades:
840 (73.61%)
Perte trades:
301 (26.38%)
Meilleure transaction:
309.24 USD
Pire transaction:
-138.88 USD
Bénéfice brut:
4 469.11 USD (11 268 730 pips)
Perte brute:
-3 238.69 USD (498 383 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (27.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
309.24 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
70.94%
Charge de dépôt maximale:
381.93%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
73
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.67
Longs trades:
610 (53.46%)
Courts trades:
531 (46.54%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
5.32 USD
Perte moyenne:
-10.76 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-735.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-735.60 USD (10)
Croissance mensuelle:
115.89%
Prévision annuelle:
1 406.15%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
534.98 USD
Maximal:
735.60 USD (183.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
97.40% (724.85 USD)
Par fonds propres:
91.32% (230.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 926
BTCUSD# 47
EURUSD# 24
USDJPY# 18
GBPCAD# 14
EURAUD# 9
GBPUSD# 9
NZDUSD# 9
AUDJPY# 8
GBPAUD# 8
EURGBP# 7
GBPCHF# 7
GBPJPY# 7
AUDCAD# 5
CHFJPY# 4
EURCHF# 4
NZDJPY# 3
AUDCHF# 3
EURNZD# 3
USDCHF# 3
NZDCHF# 3
CADJPY# 3
GBPNZD# 3
EURJPY# 3
NZDCAD# 3
OILCash 2
EURCAD# 2
USDCAD# 1
AUDNZD# 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 1.1K
BTCUSD# 50
EURUSD# -30
USDJPY# 29
GBPCAD# 48
EURAUD# 19
GBPUSD# 24
NZDUSD# 3
AUDJPY# 8
GBPAUD# 8
EURGBP# 1
GBPCHF# 6
GBPJPY# 6
AUDCAD# 0
CHFJPY# 3
EURCHF# -7
NZDJPY# -4
AUDCHF# -1
EURNZD# 4
USDCHF# 6
NZDCHF# 6
CADJPY# 2
GBPNZD# 3
EURJPY# -5
NZDCAD# 4
OILCash -1
EURCAD# -2
USDCAD# 0
AUDNZD# -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 5K
BTCUSD# 234K
EURUSD# -2.4K
USDJPY# 1.1K
GBPCAD# -672
EURAUD# 2.8K
GBPUSD# 553
NZDUSD# -215
AUDJPY# 512
GBPAUD# 586
EURGBP# 96
GBPCHF# -102
GBPJPY# 211
AUDCAD# 1
CHFJPY# 367
EURCHF# -564
NZDJPY# -505
AUDCHF# -42
EURNZD# 701
USDCHF# 506
NZDCHF# 440
CADJPY# 242
GBPNZD# 447
EURJPY# -776
NZDCAD# -28
OILCash -116
EURCAD# -258
USDCAD# -14
AUDNZD# -100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +309.24 USD
Pire transaction: -139 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +27.55 USD
Perte consécutive maximale: -735.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hi Guys lets rock with Gold.

Only for the traders who have more than 500$ equity

celebrate the winnings 

Join with us : https://t.me/+wN3RR8tz92EwZTM0

