M YUSUF EFFENDY

EA TehPocci NewGen

M YUSUF EFFENDY
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
573
Bénéfice trades:
438 (76.43%)
Perte trades:
135 (23.56%)
Meilleure transaction:
89.20 USD
Pire transaction:
-209.60 USD
Bénéfice brut:
3 038.14 USD (66 022 pips)
Perte brute:
-2 984.37 USD (60 573 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (134.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
279.27 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
94.24%
Charge de dépôt maximale:
20.88%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
287 (50.09%)
Courts trades:
286 (49.91%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
6.94 USD
Perte moyenne:
-22.11 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-122.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-376.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
-17.41%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
43%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
829.76 USD (10.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.93% (829.76 USD)
Par fonds propres:
44.57% (624.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 82
EURNZD 57
EURAUD 53
GBPAUD 46
GBPCAD 44
EURCAD 43
EURUSD 35
GBPUSD 34
GBPCHF 34
USDCHF 24
USDCAD 22
AUDUSD 21
NZDCAD 18
AUDCAD 17
NZDUSD 15
CADCHF 8
NZDCHF 6
AUDCHF 5
AUDNZD 5
EURGBP 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD -361
EURNZD -138
EURAUD 378
GBPAUD -51
GBPCAD -42
EURCAD 121
EURUSD -155
GBPUSD 62
GBPCHF 204
USDCHF 72
USDCAD -78
AUDUSD 18
NZDCAD 37
AUDCAD -18
NZDUSD 41
CADCHF 5
NZDCHF 12
AUDCHF 3
AUDNZD 2
EURGBP -56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 224
EURNZD -7.2K
EURAUD 6.7K
GBPAUD -359
GBPCAD 66
EURCAD 3.6K
EURUSD -3K
GBPUSD 1.7K
GBPCHF 2.6K
USDCHF 1.3K
USDCAD 50
AUDUSD 316
NZDCAD 523
AUDCAD -549
NZDUSD 223
CADCHF 53
NZDCHF 198
AUDCHF 71
AUDNZD -450
EURGBP -402
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.20 USD
Pire transaction: -210 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +134.91 USD
Perte consécutive maximale: -122.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.17 × 23
Tickmill02-Live
0.44 × 18
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.50 × 373
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.69 × 1768
ICMarkets-Live19
0.70 × 205
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1368
ICMarkets-Live20
1.00 × 9
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
Tickmill-Live09
1.02 × 616
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
345 plus...
Aucun avis
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.