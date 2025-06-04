SignauxSections
Borja Mayoral Arauz

Customer 12 High Freq lvl 6 x2

Borja Mayoral Arauz
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 282
Bénéfice trades:
896 (69.89%)
Perte trades:
386 (30.11%)
Meilleure transaction:
31.99 EUR
Pire transaction:
-36.46 EUR
Bénéfice brut:
1 397.51 EUR (92 924 pips)
Perte brute:
-1 249.90 EUR (78 726 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (22.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
147.30 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
82.55%
Charge de dépôt maximale:
8.64%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
740 (57.72%)
Courts trades:
542 (42.28%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.12 EUR
Bénéfice moyen:
1.56 EUR
Perte moyenne:
-3.24 EUR
Pertes consécutives maximales:
9 (-17.75 EUR)
Perte consécutive maximale:
-112.08 EUR (4)
Croissance mensuelle:
5.97%
Prévision annuelle:
72.40%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
192.79 EUR
Maximal:
298.48 EUR (18.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.19% (298.75 EUR)
Par fonds propres:
16.00% (325.11 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 253
NZDCAD+ 226
EURUSD+ 220
AUDNZD+ 199
GBPUSD+ 194
USDCAD+ 186
GBPCAD+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 43
NZDCAD+ 117
EURUSD+ 11
AUDNZD+ 5
GBPUSD+ 32
USDCAD+ -39
GBPCAD+ -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 5.1K
NZDCAD+ 6.2K
EURUSD+ 1.9K
AUDNZD+ 6.1K
GBPUSD+ -4.4K
USDCAD+ -44
GBPCAD+ -672
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.99 EUR
Pire transaction: -36 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +22.61 EUR
Perte consécutive maximale: -17.75 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 05:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 19:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 03:10
Share of trading days is too low
2025.06.05 03:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 02:10
Share of trading days is too low
2025.06.05 02:10
Share of days for 80% of trades is too low
