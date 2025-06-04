SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Master 2 GOLDEN academy
Mehdi Ahmed Said Moussadek

Master 2 GOLDEN academy

Mehdi Ahmed Said Moussadek
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 2000 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
LotasCapital-Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 724
Bénéfice trades:
4 534 (51.97%)
Perte trades:
4 190 (48.03%)
Meilleure transaction:
17 460.00 USD
Pire transaction:
-22 760.00 USD
Bénéfice brut:
2 174 869.33 USD (613 611 pips)
Perte brute:
-1 628 190.98 USD (1 042 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (2 221.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
219 716.40 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
18.03%
Charge de dépôt maximale:
29.27%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
2245
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
2 508 (28.75%)
Courts trades:
6 216 (71.25%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
62.66 USD
Bénéfice moyen:
479.68 USD
Perte moyenne:
-388.59 USD
Pertes consécutives maximales:
863 (-221 923.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-221 923.35 USD (863)
Croissance mensuelle:
-6.57%
Prévision annuelle:
-79.66%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.27 USD
Maximal:
244 855.35 USD (8.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.85% (244 855.35 USD)
Par fonds propres:
12.24% (336 906.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 8724
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 547K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -429K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17 460.00 USD
Pire transaction: -22 760 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 863
Bénéfice consécutif maximal: +2 221.20 USD
Perte consécutive maximale: -221 923.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LotasCapital-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🔋Bienvenue dans notre canal privé d’investisseurs, dédié aux membres de GOLDEN ACADEMY 🔋

🗂️+ 60 Millions en fond propre 
🗂️Myfxbook à jour chaque 24H
🗂️actualités Gold 

Pour toute question, contacte moi :

@GOLDEN_ACADEMY_OFFICIEL

Canal officiel : 


Aucun avis
2025.06.04 10:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Master 2 GOLDEN academy
2000 USD par mois
28%
0
0
USD
2.5M
USD
31
87%
8 724
51%
18%
1.33
62.66
USD
12%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.