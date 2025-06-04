- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
8 724
Bénéfice trades:
4 534 (51.97%)
Perte trades:
4 190 (48.03%)
Meilleure transaction:
17 460.00 USD
Pire transaction:
-22 760.00 USD
Bénéfice brut:
2 174 869.33 USD (613 611 pips)
Perte brute:
-1 628 190.98 USD (1 042 462 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (2 221.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
219 716.40 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
18.03%
Charge de dépôt maximale:
29.27%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
2245
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
2 508 (28.75%)
Courts trades:
6 216 (71.25%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
62.66 USD
Bénéfice moyen:
479.68 USD
Perte moyenne:
-388.59 USD
Pertes consécutives maximales:
863 (-221 923.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-221 923.35 USD (863)
Croissance mensuelle:
-6.57%
Prévision annuelle:
-79.66%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.27 USD
Maximal:
244 855.35 USD (8.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.85% (244 855.35 USD)
Par fonds propres:
12.24% (336 906.90 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8724
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|547K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-429K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +17 460.00 USD
Pire transaction: -22 760 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 863
Bénéfice consécutif maximal: +2 221.20 USD
Perte consécutive maximale: -221 923.35 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LotasCapital-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
