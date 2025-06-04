SignauxSections
Yuan Chen

MochenQuant

Yuan Chen
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 10%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 546
Bénéfice trades:
1 378 (54.12%)
Perte trades:
1 168 (45.88%)
Meilleure transaction:
328.93 USD
Pire transaction:
-418.76 USD
Bénéfice brut:
61 744.23 USD (529 229 pips)
Perte brute:
-60 720.77 USD (466 763 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (317.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
888.48 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
85.70%
Charge de dépôt maximale:
21.97%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.14
Longs trades:
1 274 (50.04%)
Courts trades:
1 272 (49.96%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.40 USD
Bénéfice moyen:
44.81 USD
Perte moyenne:
-51.99 USD
Pertes consécutives maximales:
35 (-3 024.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 024.89 USD (35)
Croissance mensuelle:
3.26%
Prévision annuelle:
39.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 193.49 USD
Maximal:
7 124.26 USD (41.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.73% (7 124.26 USD)
Par fonds propres:
22.13% (2 962.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 558
USDJPY 475
USDCHF 440
AUDUSD 390
EURUSD 380
GBPUSD 303
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 2.2K
USDJPY 6.4K
USDCHF -3.5K
AUDUSD -520
EURUSD -539
GBPUSD -3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 26K
USDJPY 73K
USDCHF -13K
AUDUSD -2.1K
EURUSD -4.6K
GBPUSD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +328.93 USD
Pire transaction: -419 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 35
Bénéfice consécutif maximal: +317.80 USD
Perte consécutive maximale: -3 024.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MohicansMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 24
0.94 × 133
货币循环对冲，全自动杜绝人为干涉！
Aucun avis
2025.06.25 16:33
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
