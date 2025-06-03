- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|165
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|156
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|3.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live
|0.24 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1913
|
Exness-MT5Real8
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.17 × 1283
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|1.65 × 83
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.73 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.82 × 134
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.35 × 162
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 18956
|
Exness-MT5Real5
|2.90 × 29
|
Exness-MT5Real6
|3.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|3.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|3.00 × 1
Our robot operates on MetaTrader 5 platform.
currency pair: USDJPY
It has been backtested for 2 years and live-tested for 8 weeks before we started offering this signal.
All tests were done with ICMarkets broker , which is why we recommend them for optimal execution and tight spreads. We recommend opening Standard account with leverage 1:500.
Here’s the link for opening an account: https://icmarkets.com/?camp=83032
Signal's setup recommendation:
- Minimal initial deposit is 420 for 0.01 lot;
-use 95% of deposit;
-deviation/slippage 5.0 spreads;
