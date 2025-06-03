SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HibKatarininMP
Katarina Terzic

HibKatarininMP

Katarina Terzic
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
165
Bénéfice trades:
83 (50.30%)
Perte trades:
82 (49.70%)
Meilleure transaction:
51.22 EUR
Pire transaction:
-28.86 EUR
Bénéfice brut:
438.65 EUR (25 001 pips)
Perte brute:
-301.96 EUR (21 731 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (100.33 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
100.33 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
61.27%
Charge de dépôt maximale:
21.24%
Dernier trade:
18 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.87
Longs trades:
82 (49.70%)
Courts trades:
83 (50.30%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
0.83 EUR
Bénéfice moyen:
5.28 EUR
Perte moyenne:
-3.68 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-73.05 EUR)
Perte consécutive maximale:
-73.05 EUR (7)
Croissance mensuelle:
-3.75%
Prévision annuelle:
-45.48%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.88 EUR
Maximal:
73.05 EUR (16.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.58% (73.05 EUR)
Par fonds propres:
21.07% (15.17 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 165
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 156
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 3.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.22 EUR
Pire transaction: -29 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +100.33 EUR
Perte consécutive maximale: -73.05 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FusionMarkets-Live
0.24 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1913
Exness-MT5Real8
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 1
Tickmill-Live
1.17 × 1283
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
Darwinex-Live
1.50 × 2
VantageInternational-Live
1.65 × 83
RazeGlobalMarkets-Server
1.73 × 49
OctaFX-Real2
1.82 × 134
ICMarketsEU-MT5-4
2.00 × 1
Exness-MT5Real7
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.35 × 162
ICMarketsSC-MT5-2
2.73 × 18956
Exness-MT5Real5
2.90 × 29
Exness-MT5Real6
3.00 × 1
FBSTradestone-Real
3.00 × 23
RoboForex-ECN
3.00 × 1
25 plus...
Our robot operates on MetaTrader 5 platform.

currency pair: USDJPY

It has been backtested for 2 years and live-tested for 8 weeks before we started offering this signal.

All tests were done with ICMarkets broker , which is why we recommend them for optimal execution and tight spreads. We recommend opening Standard account with leverage 1:500.

Here’s the link for opening an accounthttps://icmarkets.com/?camp=83032

Signal's setup recommendation:

- Minimal initial deposit is 420 for 0.01 lot;

-use 95% of deposit;

-deviation/slippage 5.0 spreads;


Aucun avis
2025.09.07 21:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.10 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 11:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.04 06:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 22:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 22:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 22:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 21:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.03 21:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.03 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
