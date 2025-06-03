SignauxSections
I Wayan Putra Darsa Pratama

New Age

I Wayan Putra Darsa Pratama
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
750
Bénéfice trades:
495 (66.00%)
Perte trades:
255 (34.00%)
Meilleure transaction:
68.16 USD
Pire transaction:
-50.00 USD
Bénéfice brut:
4 927.95 USD (3 905 917 pips)
Perte brute:
-4 204.53 USD (3 102 591 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (293.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
306.10 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
99.27%
Charge de dépôt maximale:
111.70%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
434 (57.87%)
Courts trades:
316 (42.13%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
9.96 USD
Perte moyenne:
-16.49 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-360.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-360.89 USD (18)
Croissance mensuelle:
34.72%
Prévision annuelle:
421.21%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
394.22 USD
Maximal:
807.25 USD (69.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.29% (307.10 USD)
Par fonds propres:
88.93% (643.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 370
XAUUSD 272
GBPJPY 27
USDJPY 23
GBPUSD 22
EURUSD 15
EURJPY 6
AUDUSD 4
AUDJPY 3
USDCAD 3
CADJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP 2
XAUUSD 781
GBPJPY -92
USDJPY -24
GBPUSD 13
EURUSD -12
EURJPY 33
AUDUSD 3
AUDJPY -8
USDCAD 1
CADJPY 15
CHFJPY -9
NZDJPY 20
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP -804
XAUUSD 811K
GBPJPY -6.8K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 2.3K
EURUSD -1.1K
EURJPY 3.4K
AUDUSD 368
AUDJPY -1.1K
USDCAD 173
CADJPY 270
CHFJPY -619
NZDJPY 1K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +68.16 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +293.50 USD
Perte consécutive maximale: -360.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.53 × 970
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.26 × 413
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.69 × 182
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
3.32 × 321
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Exness-MT5Real
5.41 × 90
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Weltrade-Real
5.96 × 113
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
11 plus...
Aucun avis
2025.10.09 15:35
No swaps are charged
2025.10.09 15:35
No swaps are charged
2025.10.02 12:19
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 16:09
No swaps are charged
2025.10.01 16:09
No swaps are charged
2025.10.01 15:09
No swaps are charged
2025.10.01 15:09
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
No swaps are charged
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 05:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
