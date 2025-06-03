SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Trading Suite
Abdullah Uygar Tuna

Trading Suite

Abdullah Uygar Tuna
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 640
Bénéfice trades:
6 150 (71.18%)
Perte trades:
2 490 (28.82%)
Meilleure transaction:
2 458.32 USD
Pire transaction:
-1 159.65 USD
Bénéfice brut:
91 020.38 USD (1 063 448 pips)
Perte brute:
-31 639.51 USD (824 881 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (278.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 688.57 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
106.65%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
558
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
37.30
Longs trades:
4 885 (56.54%)
Courts trades:
3 755 (43.46%)
Facteur de profit:
2.88
Rendement attendu:
6.87 USD
Bénéfice moyen:
14.80 USD
Perte moyenne:
-12.71 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-46.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 159.65 USD (1)
Croissance mensuelle:
18.65%
Prévision annuelle:
226.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
419.60 USD
Maximal:
1 591.92 USD (1.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.16% (1 591.92 USD)
Par fonds propres:
25.22% (31 569.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 7472
EURUSD 626
GBPUSD 487
NZDCAD 24
AUDCAD 20
AUDNZD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 53K
EURUSD 697
GBPUSD 3.5K
NZDCAD 1.2K
AUDCAD 813
AUDNZD 242
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 227K
EURUSD 13K
GBPUSD 360
NZDCAD 602
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 369
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 458.32 USD
Pire transaction: -1 160 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +278.55 USD
Perte consécutive maximale: -46.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.08.01 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 09:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 05:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 10:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 04:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 04:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 17:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 00:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 17:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 07:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
