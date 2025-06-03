SignauxSections
Leonard Violindy Halim

Gold akun

Leonard Violindy Halim
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
48 (94.11%)
Perte trades:
3 (5.88%)
Meilleure transaction:
553.80 USD
Pire transaction:
-776.30 USD
Bénéfice brut:
3 143.23 USD (32 470 pips)
Perte brute:
-1 582.06 USD (15 122 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (635.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 011.30 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
57.12%
Charge de dépôt maximale:
18.37%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.01
Longs trades:
43 (84.31%)
Courts trades:
8 (15.69%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
30.61 USD
Bénéfice moyen:
65.48 USD
Perte moyenne:
-527.35 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-776.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-776.30 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.86%
Prévision annuelle:
107.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.00 USD
Maximal:
777.30 USD (6.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.07% (777.30 USD)
Par fonds propres:
18.35% (367.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.dmb 45
USDJPY.dmb 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 1.3K
USDJPY.dmb 219
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 14K
USDJPY.dmb 3.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +553.80 USD
Pire transaction: -776 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +635.20 USD
Perte consécutive maximale: -776.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🔹 Nama Akun
🔹 Broker: Didimax
🔹 Instrumen: Forex & Gold
🔹 Strategi: Manual Trading berbasis Fundamental & Sentimen Pasar Global
🔹 Leverage: [Isi sesuai setelan akun, misal 1:100]
🔹 Minimum Balance: Disarankan mulai dari $10.000untuk copy hasil optimal
🔹 Drawdown Rendah - Tanpa Martingale - Tanpa EA
🔹 Fokus pada konsistensi, bukan spekulasi

📈 Akun ini dikelola secara profesional oleh trader berpengalaman dari Imperium Strategy, dengan pendekatan manajemen risiko ketat dan hasil stabil tanpa tekanan margin call.

✅ Cocok untuk investor yang mengutamakan keamanan aset & pertumbuhan jangka panjang.
📊 Transparansi penuh. Hasil real-time dapat dimonitor langsung di MQL5.


Aucun avis
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.26 02:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 15:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 09:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 12:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
