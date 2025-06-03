🔹 Nama Akun:

🔹 Broker: Didimax

🔹 Instrumen: Forex & Gold

🔹 Strategi: Manual Trading berbasis Fundamental & Sentimen Pasar Global

🔹 Leverage: [Isi sesuai setelan akun, misal 1:100]

🔹 Minimum Balance: Disarankan mulai dari $10.000untuk copy hasil optimal

🔹 Drawdown Rendah - Tanpa Martingale - Tanpa EA

🔹 Fokus pada konsistensi, bukan spekulasi

📈 Akun ini dikelola secara profesional oleh trader berpengalaman dari Imperium Strategy, dengan pendekatan manajemen risiko ketat dan hasil stabil tanpa tekanan margin call.

✅ Cocok untuk investor yang mengutamakan keamanan aset & pertumbuhan jangka panjang.

📊 Transparansi penuh. Hasil real-time dapat dimonitor langsung di MQL5.



