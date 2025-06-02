SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Scalp X
Iwan Wiryawan

Scalp X

Iwan Wiryawan
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
27
Bénéfice trades:
18 (66.66%)
Perte trades:
9 (33.33%)
Meilleure transaction:
6.43 USD
Pire transaction:
-39.61 USD
Bénéfice brut:
59.67 USD (5 459 pips)
Perte brute:
-74.15 USD (6 221 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (23.14 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.14 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
66.45%
Charge de dépôt maximale:
5.83%
Dernier trade:
31 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
13 (48.15%)
Courts trades:
14 (51.85%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.54 USD
Bénéfice moyen:
3.32 USD
Perte moyenne:
-8.24 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-58.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-58.24 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.48 USD
Maximal:
58.24 USD (30.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.77% (58.24 USD)
Par fonds propres:
39.59% (58.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -752
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.43 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.14 USD
Perte consécutive maximale: -58.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
Focus on maintaining a maximum of two open positions at any given time, to manage risk effectively. If the market moves in the opposite direction of an open position, a stop loss is triggered to limit potential losses.

Recommended Settings:

Using any brokers 
It can work with starting as low as $100 Lots 0.01


Aucun avis
2025.10.12 05:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 02:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 13:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 09:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 21:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 18:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 05:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 18:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
