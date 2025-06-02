SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HorizonSeed
Esmailly De Sousa Pessoa

HorizonSeed

Esmailly De Sousa Pessoa
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
InfinoxLimited-Live03
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
229
Bénéfice trades:
163 (71.17%)
Perte trades:
66 (28.82%)
Meilleure transaction:
356.97 USD
Pire transaction:
-897.05 USD
Bénéfice brut:
6 736.62 USD (571 271 pips)
Perte brute:
-6 106.81 USD (1 018 402 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (189.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 290.59 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
92.17%
Charge de dépôt maximale:
19.89%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.21
Longs trades:
105 (45.85%)
Courts trades:
124 (54.15%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
2.75 USD
Bénéfice moyen:
41.33 USD
Perte moyenne:
-92.53 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-138.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 847.97 USD (3)
Croissance mensuelle:
-4.93%
Prévision annuelle:
-58.82%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
749.35 USD
Maximal:
2 939.78 USD (88.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.01% (2 939.78 USD)
Par fonds propres:
21.52% (5 432.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 96
NZDCAD 88
AUDNZD 23
BTCUSD 17
SPX500 3
XAUUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 1.1K
AUDNZD -185
BTCUSD -1.5K
SPX500 3
XAUUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 6.8K
NZDCAD 5.2K
AUDNZD -188
BTCUSD -374K
SPX500 366
XAUUSD 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +356.97 USD
Pire transaction: -897 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +189.54 USD
Perte consécutive maximale: -138.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InfinoxLimited-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.09 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.87% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 01:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 01:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 14:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 14:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HorizonSeed
5000 USD par mois
5%
0
0
USD
37K
USD
18
89%
229
71%
92%
1.10
2.75
USD
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.