1. Logique de couverture multidevises

Caractéristiques du marché: sur le marché Forex, les paires de devises de même région / forte corrélation, telles que audusd et nzdusd, présentent souvent des fluctuations synchrones.





Opportunités de couverture: lorsqu'une paire de devises fluctue anormalement (par exemple, l'AUD augmente considérablement et le NZD ne suit pas), l'ea effectue une opération inverse:





Short audusd + long nzdusd pour profiter de la régression du spread.





Dispersion des risques: une large couverture de 28 paires de devises réduit le risque de volatilité d'une seule variété.





2. Amélioration du suivi des tendances

En combinaison avec les indicateurs de tendance pour identifier la direction principale, la stratégie de couverture forme une complémentarité avec l'ouverture de la tendance.





Marchés à forte volatilité: les événements géographiques ou les politiques des banques centrales peuvent entraîner une défaillance de la couverture, nécessitant une intervention humaine.