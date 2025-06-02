- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 568
Bénéfice trades:
1 406 (54.75%)
Perte trades:
1 162 (45.25%)
Meilleure transaction:
94.77 USD
Pire transaction:
-81.60 USD
Bénéfice brut:
6 974.70 USD (361 338 pips)
Perte brute:
-3 386.68 USD (240 685 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (60.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
143.43 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
35.41%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
19.07
Longs trades:
1 271 (49.49%)
Courts trades:
1 297 (50.51%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
1.40 USD
Bénéfice moyen:
4.96 USD
Perte moyenne:
-2.91 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-186.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-186.61 USD (7)
Croissance mensuelle:
32.52%
Prévision annuelle:
394.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
188.16 USD (4.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.93% (188.16 USD)
Par fonds propres:
46.26% (953.78 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPNZDpro
|165
|GBPUSDpro
|145
|GBPAUDpro
|145
|GBPJPYpro
|144
|EURNZDpro
|135
|GBPCADpro
|134
|EURUSDpro
|126
|EURJPYpro
|124
|CHFJPYpro
|124
|EURCADpro
|111
|EURAUDpro
|105
|USDCHFpro
|95
|AUDJPYpro
|95
|CADJPYpro
|90
|GBPCHFpro
|88
|NZDJPYpro
|85
|USDCADpro
|84
|NZDUSDpro
|74
|AUDUSDpro
|72
|NZDCADpro
|68
|EURGBPpro
|64
|AUDCADpro
|61
|NZDCHFpro
|51
|AUDCHFpro
|50
|CADCHFpro
|49
|EURCHFpro
|45
|AUDNZDpro
|39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPNZDpro
|213
|GBPUSDpro
|215
|GBPAUDpro
|305
|GBPJPYpro
|217
|EURNZDpro
|184
|GBPCADpro
|128
|EURUSDpro
|209
|EURJPYpro
|87
|CHFJPYpro
|176
|EURCADpro
|170
|EURAUDpro
|150
|USDCHFpro
|169
|AUDJPYpro
|126
|CADJPYpro
|138
|GBPCHFpro
|162
|NZDJPYpro
|124
|USDCADpro
|115
|NZDUSDpro
|110
|AUDUSDpro
|123
|NZDCADpro
|94
|EURGBPpro
|88
|AUDCADpro
|-84
|NZDCHFpro
|68
|AUDCHFpro
|94
|CADCHFpro
|87
|EURCHFpro
|79
|AUDNZDpro
|42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPNZDpro
|7.6K
|GBPUSDpro
|-631
|GBPAUDpro
|6.2K
|GBPJPYpro
|11K
|EURNZDpro
|7.9K
|GBPCADpro
|582
|EURUSDpro
|6.7K
|EURJPYpro
|6.8K
|CHFJPYpro
|7.8K
|EURCADpro
|2.2K
|EURAUDpro
|5.5K
|USDCHFpro
|4.8K
|AUDJPYpro
|5.9K
|CADJPYpro
|8.2K
|GBPCHFpro
|5.5K
|NZDJPYpro
|6.4K
|USDCADpro
|2.5K
|NZDUSDpro
|2.7K
|AUDUSDpro
|4.5K
|NZDCADpro
|4.3K
|EURGBPpro
|-931
|AUDCADpro
|555
|NZDCHFpro
|2.3K
|AUDCHFpro
|4.2K
|CADCHFpro
|3.2K
|EURCHFpro
|4.1K
|AUDNZDpro
|568
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +94.77 USD
Pire transaction: -82 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +60.48 USD
Perte consécutive maximale: -186.61 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
1. Logique de couverture multidevises
Caractéristiques du marché: sur le marché Forex, les paires de devises de même région / forte corrélation, telles que audusd et nzdusd, présentent souvent des fluctuations synchrones.
Opportunités de couverture: lorsqu'une paire de devises fluctue anormalement (par exemple, l'AUD augmente considérablement et le NZD ne suit pas), l'ea effectue une opération inverse:
Short audusd + long nzdusd pour profiter de la régression du spread.
Dispersion des risques: une large couverture de 28 paires de devises réduit le risque de volatilité d'une seule variété.
2. Amélioration du suivi des tendances
En combinaison avec les indicateurs de tendance pour identifier la direction principale, la stratégie de couverture forme une complémentarité avec l'ouverture de la tendance.
Marchés à forte volatilité: les événements géographiques ou les politiques des banques centrales peuvent entraîner une défaillance de la couverture, nécessitant une intervention humaine.
