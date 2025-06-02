SignauxSections
Yang Guang Xiao

Martingale203

Yang Guang Xiao
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 801%
GMI-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 568
Bénéfice trades:
1 406 (54.75%)
Perte trades:
1 162 (45.25%)
Meilleure transaction:
94.77 USD
Pire transaction:
-81.60 USD
Bénéfice brut:
6 974.70 USD (361 338 pips)
Perte brute:
-3 386.68 USD (240 685 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (60.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
143.43 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
35.41%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
19.07
Longs trades:
1 271 (49.49%)
Courts trades:
1 297 (50.51%)
Facteur de profit:
2.06
Rendement attendu:
1.40 USD
Bénéfice moyen:
4.96 USD
Perte moyenne:
-2.91 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-186.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-186.61 USD (7)
Croissance mensuelle:
32.52%
Prévision annuelle:
394.56%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
188.16 USD (4.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.93% (188.16 USD)
Par fonds propres:
46.26% (953.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZDpro 165
GBPUSDpro 145
GBPAUDpro 145
GBPJPYpro 144
EURNZDpro 135
GBPCADpro 134
EURUSDpro 126
EURJPYpro 124
CHFJPYpro 124
EURCADpro 111
EURAUDpro 105
USDCHFpro 95
AUDJPYpro 95
CADJPYpro 90
GBPCHFpro 88
NZDJPYpro 85
USDCADpro 84
NZDUSDpro 74
AUDUSDpro 72
NZDCADpro 68
EURGBPpro 64
AUDCADpro 61
NZDCHFpro 51
AUDCHFpro 50
CADCHFpro 49
EURCHFpro 45
AUDNZDpro 39
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZDpro 213
GBPUSDpro 215
GBPAUDpro 305
GBPJPYpro 217
EURNZDpro 184
GBPCADpro 128
EURUSDpro 209
EURJPYpro 87
CHFJPYpro 176
EURCADpro 170
EURAUDpro 150
USDCHFpro 169
AUDJPYpro 126
CADJPYpro 138
GBPCHFpro 162
NZDJPYpro 124
USDCADpro 115
NZDUSDpro 110
AUDUSDpro 123
NZDCADpro 94
EURGBPpro 88
AUDCADpro -84
NZDCHFpro 68
AUDCHFpro 94
CADCHFpro 87
EURCHFpro 79
AUDNZDpro 42
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZDpro 7.6K
GBPUSDpro -631
GBPAUDpro 6.2K
GBPJPYpro 11K
EURNZDpro 7.9K
GBPCADpro 582
EURUSDpro 6.7K
EURJPYpro 6.8K
CHFJPYpro 7.8K
EURCADpro 2.2K
EURAUDpro 5.5K
USDCHFpro 4.8K
AUDJPYpro 5.9K
CADJPYpro 8.2K
GBPCHFpro 5.5K
NZDJPYpro 6.4K
USDCADpro 2.5K
NZDUSDpro 2.7K
AUDUSDpro 4.5K
NZDCADpro 4.3K
EURGBPpro -931
AUDCADpro 555
NZDCHFpro 2.3K
AUDCHFpro 4.2K
CADCHFpro 3.2K
EURCHFpro 4.1K
AUDNZDpro 568
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +94.77 USD
Pire transaction: -82 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +60.48 USD
Perte consécutive maximale: -186.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GMI-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

1. Logique de couverture multidevises
Caractéristiques du marché: sur le marché Forex, les paires de devises de même région / forte corrélation, telles que audusd et nzdusd, présentent souvent des fluctuations synchrones.

Opportunités de couverture: lorsqu'une paire de devises fluctue anormalement (par exemple, l'AUD augmente considérablement et le NZD ne suit pas), l'ea effectue une opération inverse:

Short audusd + long nzdusd pour profiter de la régression du spread.

Dispersion des risques: une large couverture de 28 paires de devises réduit le risque de volatilité d'une seule variété.

2. Amélioration du suivi des tendances
En combinaison avec les indicateurs de tendance pour identifier la direction principale, la stratégie de couverture forme une complémentarité avec l'ouverture de la tendance.

Marchés à forte volatilité: les événements géographiques ou les politiques des banques centrales peuvent entraîner une défaillance de la couverture, nécessitant une intervention humaine.
