Simonas Kavaliauskas

Darwinex Zero Signal

Simonas Kavaliauskas
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 46%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
355
Bénéfice trades:
247 (69.57%)
Perte trades:
108 (30.42%)
Meilleure transaction:
4 154.65 USD
Pire transaction:
-3 891.57 USD
Bénéfice brut:
77 157.66 USD (36 972 pips)
Perte brute:
-31 109.65 USD (22 427 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (9 493.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 143.82 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
95.43%
Charge de dépôt maximale:
102.08%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
72
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
8.60
Longs trades:
161 (45.35%)
Courts trades:
194 (54.65%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
129.71 USD
Bénéfice moyen:
312.38 USD
Perte moyenne:
-288.05 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-3 356.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 044.15 USD (6)
Croissance mensuelle:
9.57%
Prévision annuelle:
116.13%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.66 USD
Maximal:
5 356.58 USD (4.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.92% (5 375.84 USD)
Par fonds propres:
17.50% (18 905.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 251
XAUUSD 70
EURUSD 19
GBPUSD 12
EURCHF 1
USDCHF 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 24K
XAUUSD 7.8K
EURUSD 6.8K
GBPUSD 7.8K
EURCHF 38
USDCHF -694
NZDCAD 50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 7.9K
XAUUSD 5K
EURUSD 769
GBPUSD 709
EURCHF 148
USDCHF -39
NZDCAD 51
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 154.65 USD
Pire transaction: -3 892 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +9 493.69 USD
Perte consécutive maximale: -3 356.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.32 × 265
Darwinex-Live
0.41 × 1589
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
TickmillUK-Live
0.83 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.92 × 397
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.52 × 25
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.30 × 33
16 plus...
Aucun avis
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 15:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 04:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 08:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 07:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.04 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.02 06:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Darwinex Zero Signal
30 USD par mois
46%
0
0
USD
146K
USD
21
86%
355
69%
95%
2.48
129.71
USD
17%
1:200
