SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden Fawkes Salma Market
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes Salma Market

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -21%
SalmaMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 160
Bénéfice trades:
518 (44.65%)
Perte trades:
642 (55.34%)
Meilleure transaction:
108.48 USD
Pire transaction:
-87.10 USD
Bénéfice brut:
6 372.43 USD (315 993 pips)
Perte brute:
-7 255.63 USD (559 344 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (65.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
202.26 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
69.00%
Charge de dépôt maximale:
17.12%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
665 (57.33%)
Courts trades:
495 (42.67%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.76 USD
Bénéfice moyen:
12.30 USD
Perte moyenne:
-11.30 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-385.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-385.66 USD (14)
Croissance mensuelle:
24.28%
Prévision annuelle:
294.64%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 415.89 USD
Maximal:
1 570.98 USD (49.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.30% (1 570.98 USD)
Par fonds propres:
13.97% (87.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1155
BTCUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -843
BTCUSD -40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -44K
BTCUSD -200K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +108.48 USD
Pire transaction: -87 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +65.08 USD
Perte consécutive maximale: -385.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Fibo - Daily - Gold
Aucun avis
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 01:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 19:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 18:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden Fawkes Salma Market
100 USD par mois
-21%
0
0
USD
1.1K
USD
17
97%
1 160
44%
69%
0.87
-0.76
USD
60%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.