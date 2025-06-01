SignauxSections
Shailesh Singh

NexG

Shailesh Singh
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 51 USD par mois
croissance depuis 2025 -40%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
35 (46.66%)
Perte trades:
40 (53.33%)
Meilleure transaction:
16.08 USD
Pire transaction:
-49.12 USD
Bénéfice brut:
234.77 USD (21 089 pips)
Perte brute:
-460.64 USD (25 204 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (22.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31.87 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.22
Activité de trading:
39.53%
Charge de dépôt maximale:
22.25%
Dernier trade:
21 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
42 (56.00%)
Courts trades:
33 (44.00%)
Facteur de profit:
0.51
Rendement attendu:
-3.01 USD
Bénéfice moyen:
6.71 USD
Perte moyenne:
-11.52 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-68.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-68.91 USD (5)
Croissance mensuelle:
-37.72%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
38%
Prélèvement par solde:
Absolu:
235.89 USD
Maximal:
276.09 USD (26.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.72% (276.09 USD)
Par fonds propres:
20.86% (64.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY+ 31
USDJPY+ 24
AUDUSD+ 7
NZDUSD+ 7
USDINR+ 3
ETHUSD 2
IND50 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY+ -53
USDJPY+ -180
AUDUSD+ -1
NZDUSD+ 1
USDINR+ 2
ETHUSD -1
IND50 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY+ -3.8K
USDJPY+ -2.7K
AUDUSD+ -62
NZDUSD+ 68
USDINR+ 197
ETHUSD -5K
IND50 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.08 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +22.27 USD
Perte consécutive maximale: -68.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

I'll keep the profit stable and appropriate and Drawdown Least. we'l be making something on daily basis for sure.
Aucun avis
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 04:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 06:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 07:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 22:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.02 00:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
