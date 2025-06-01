SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Him Forex 2025
Ting Him Wong

Him Forex 2025

Ting Him Wong
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
175
Bénéfice trades:
164 (93.71%)
Perte trades:
11 (6.29%)
Meilleure transaction:
44.70 USD
Pire transaction:
-456.74 USD
Bénéfice brut:
1 850.01 USD (522 010 pips)
Perte brute:
-1 455.71 USD (19 643 pips)
Gains consécutifs maximales:
81 (1 096.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 096.59 USD (81)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
72.96%
Charge de dépôt maximale:
48.51%
Dernier trade:
33 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.58
Longs trades:
86 (49.14%)
Courts trades:
89 (50.86%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
2.25 USD
Bénéfice moyen:
11.28 USD
Perte moyenne:
-132.34 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-456.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-456.74 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.46 USD
Maximal:
674.32 USD (45.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.38% (677.04 USD)
Par fonds propres:
76.00% (1 417.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADCHF 21
USDCHF 15
USDCAD 13
EURNZD 13
NZDUSD 13
AUDSGD 13
GBPAUD 12
GBPUSD 11
AUDCAD 10
EURGBP 10
GBPCHF 9
EURUSD 8
AUDUSD 7
BTCUSD 6
AUDCHF 5
GBPCAD 5
EURCAD 2
CHFSGD 1
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADCHF -45
USDCHF 6
USDCAD 112
EURNZD 151
NZDUSD 137
AUDSGD 89
GBPAUD 45
GBPUSD 163
AUDCAD 74
EURGBP -332
GBPCHF -356
EURUSD 120
AUDUSD 121
BTCUSD 62
AUDCHF 38
GBPCAD -4
EURCAD 6
CHFSGD 8
EURAUD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADCHF -59
USDCHF -344
USDCAD 2.6K
EURNZD 4.1K
NZDUSD 2.4K
AUDSGD 1.9K
GBPAUD 1.2K
GBPUSD 1.6K
AUDCAD 1.6K
EURGBP -1.7K
GBPCHF -1.5K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 1.9K
BTCUSD 487K
AUDCHF 441
GBPCAD -779
EURCAD 312
CHFSGD 357
EURAUD 41
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.70 USD
Pire transaction: -457 USD
Gains consécutifs maximales: 81
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 096.59 USD
Perte consécutive maximale: -456.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Weltrade-Real
0.00 × 17
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.71 × 234
ICMarketsSC-MT5-4
0.80 × 5355
ICMarketsSC-MT5-2
0.92 × 6287
OxSecurities-Live
1.00 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
1.00 × 2
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5
1.13 × 157
Exness-MT5Real28
1.17 × 12
TradeMaxGlobal-Live
1.21 × 38
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
47 plus...
Aucun avis
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 02:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.25 15:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 02:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 17:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
