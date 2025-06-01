SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AI night scalping
Arjan Hazewinkel

AI night scalping

Arjan Hazewinkel
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
137
Bénéfice trades:
126 (91.97%)
Perte trades:
11 (8.03%)
Meilleure transaction:
6.80 EUR
Pire transaction:
-27.76 EUR
Bénéfice brut:
144.81 EUR (6 115 pips)
Perte brute:
-102.77 EUR (3 055 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (44.79 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
44.79 EUR (24)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
12.35%
Charge de dépôt maximale:
30.79%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
45 (32.85%)
Courts trades:
92 (67.15%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
0.31 EUR
Bénéfice moyen:
1.15 EUR
Perte moyenne:
-9.34 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-25.45 EUR)
Perte consécutive maximale:
-27.76 EUR (1)
Croissance mensuelle:
2.47%
Prévision annuelle:
29.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.28 EUR
Maximal:
27.98 EUR (18.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.97% (25.73 EUR)
Par fonds propres:
21.87% (24.97 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.r 26
GBPAUD.r 19
EURGBP.r 19
EURUSD.r 15
USDCHF.r 13
GBPCHF.r 11
USDCAD.r 10
EURCHF.r 9
CADCHF.r 5
EURAUD.r 4
NZDUSD.r 3
EURSGD.r 2
AUDCHF.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.r 21
GBPAUD.r -3
EURGBP.r -5
EURUSD.r 15
USDCHF.r 9
GBPCHF.r -3
USDCAD.r -4
EURCHF.r 5
CADCHF.r 7
EURAUD.r 4
NZDUSD.r 0
EURSGD.r 1
AUDCHF.r 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.r 934
GBPAUD.r -155
EURGBP.r 179
EURUSD.r 633
USDCHF.r 384
GBPCHF.r 137
USDCAD.r 34
EURCHF.r 271
CADCHF.r 272
EURAUD.r 264
NZDUSD.r 34
EURSGD.r 59
AUDCHF.r 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.80 EUR
Pire transaction: -28 EUR
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +44.79 EUR
Perte consécutive maximale: -25.45 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

High risk trading signal 12.5% per trade.

Using DeepSeek AI filter, various market filters and filters for high impact news.

We close open trades before the weekend. So we never have open positions at risk in the weekend.

Aucun avis
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.16% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 00:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 00:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 22:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 22:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 01:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 05:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.02 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 12:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 12:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 12:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 12:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 12:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
