Syed Ali Asghar

Syed Forex Trader

Syed Ali Asghar
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 120 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
347
Bénéfice trades:
227 (65.41%)
Perte trades:
120 (34.58%)
Meilleure transaction:
23 674.21 USD
Pire transaction:
-6 460.00 USD
Bénéfice brut:
81 633.82 USD (45 674 pips)
Perte brute:
-52 878.67 USD (56 824 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (650.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
48 149.44 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
78.04%
Charge de dépôt maximale:
7.55%
Dernier trade:
25 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.99
Longs trades:
205 (59.08%)
Courts trades:
142 (40.92%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
82.87 USD
Bénéfice moyen:
359.62 USD
Perte moyenne:
-440.66 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-8 362.35 USD)
Perte consécutive maximale:
-15 380.09 USD (10)
Croissance mensuelle:
-6.87%
Prévision annuelle:
-83.35%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
28 936.55 USD (8.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.34% (28 936.55 USD)
Par fonds propres:
29.74% (59 554.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 294
XAUUSD 44
XTIUSD 6
archived 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 7.7K
XAUUSD 7
XTIUSD -27K
archived 48K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -8.8K
XAUUSD 358
XTIUSD -2.7K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23 674.21 USD
Pire transaction: -6 460 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +650.72 USD
Perte consécutive maximale: -8 362.35 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMT-Server
0.00 × 18
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
225 plus...
Aucun avis
2025.09.07 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 05:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.15% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.25 03:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 06:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 22:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.