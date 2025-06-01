SignauxSections
Bijumon K K

MohVis MT4

Bijumon K K
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
23 (42.59%)
Perte trades:
31 (57.41%)
Meilleure transaction:
11.96 USD
Pire transaction:
-7.68 USD
Bénéfice brut:
59.13 USD (6 292 pips)
Perte brute:
-52.16 USD (5 376 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (24.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.56 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
4.84%
Charge de dépôt maximale:
13.61%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
23 (42.59%)
Courts trades:
31 (57.41%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
2.57 USD
Perte moyenne:
-1.68 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-12.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-12.18 USD (9)
Croissance mensuelle:
-8.49%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.91 USD
Maximal:
19.30 USD (16.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.58% (19.30 USD)
Par fonds propres:
10.88% (12.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 13
EURUSD 12
USDJPY 7
USDCHF 6
NZDUSD 6
USDCAD 5
AUDUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 23
EURUSD -3
USDJPY 0
USDCHF -17
NZDUSD 7
USDCAD -2
AUDUSD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.3K
EURUSD -281
USDJPY -68
USDCHF -1.4K
NZDUSD 693
USDCAD -240
AUDUSD -89
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.96 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +24.56 USD
Perte consécutive maximale: -12.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Dear Followers,

This is a Semi Automatic Intraday / Day Trading System (opening and closing all positions within the same trading day)

Not trading every day, only on the favorable market conditions

Trading Pairs - EURUSD  GBPUSD  USDJPY  AUDUSD  USDCHF  NZDUSD  USDCAD



Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MohVis MT4
30 USD par mois
7%
0
0
USD
107
USD
19
98%
54
42%
5%
1.13
0.13
USD
17%
1:500
Copier

