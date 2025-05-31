SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Tampan ASNON BE
Arfan Fitrananda

Tampan ASNON BE

Arfan Fitrananda
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
Exness-MT5Real7
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
301
Bénéfice trades:
147 (48.83%)
Perte trades:
154 (51.16%)
Meilleure transaction:
26.68 USD
Pire transaction:
-24.63 USD
Bénéfice brut:
2 850.63 USD (570 069 pips)
Perte brute:
-3 161.75 USD (611 192 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (111.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
111.38 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
9.14%
Charge de dépôt maximale:
52.76%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
37 minutes
Facteur de récupération:
-0.77
Longs trades:
151 (50.17%)
Courts trades:
150 (49.83%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-1.03 USD
Bénéfice moyen:
19.39 USD
Perte moyenne:
-20.53 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-160.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-160.18 USD (8)
Croissance mensuelle:
-37.82%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
335.48 USD
Maximal:
403.80 USD (71.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.99% (403.45 USD)
Par fonds propres:
7.61% (14.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -311
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.68 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +111.38 USD
Perte consécutive maximale: -160.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
I've been testing this EA from Jan 1st - 31st May 2025, I got 190%+ return with 4% risk.

Note: don't subscribe. I just post this signal as my EA portfolio.
Aucun avis
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 09:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 07:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 05:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 07:16
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 06:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 05:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 05:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.31 23:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
