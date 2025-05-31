SignauxSections
Arfan Fitrananda

Tampang Eng BE

Arfan Fitrananda
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
170
Bénéfice trades:
71 (41.76%)
Perte trades:
99 (58.24%)
Meilleure transaction:
77.48 USD
Pire transaction:
-23.70 USD
Bénéfice brut:
1 345.67 USD (217 110 pips)
Perte brute:
-1 383.10 USD (221 455 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (41.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
99.12 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
1.98%
Charge de dépôt maximale:
25.08%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
70 (41.18%)
Courts trades:
100 (58.82%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.22 USD
Bénéfice moyen:
18.95 USD
Perte moyenne:
-13.97 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-90.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-113.99 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.46%
Prévision annuelle:
41.93%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
128.79 USD
Maximal:
189.04 USD (31.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.62% (188.41 USD)
Par fonds propres:
4.03% (17.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -4.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.48 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +41.58 USD
Perte consécutive maximale: -90.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
I've been testing this EA from Jan 1st - 31st May 2025, I got 350%+ return with 4% risk.

Note: don't subscribe. I just post this signal as my EA portfolio.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tampang Eng BE
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
498
USD
17
100%
170
41%
2%
0.97
-0.22
USD
32%
1:500
